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Грузия и азиатский банк обсудили реализацию проектов на предстоящий год

Грузия и азиатский банк обсудили реализацию проектов на предстоящий год

Стороны обсудили структурные реформы, которые правительство Грузии планирует осуществить в среднесрочной перспективе 16.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-16T14:02+0400

2022-10-16T14:02+0400

2022-10-16T14:15+0400

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азиатский банк развития (абр)

международный валютный фонд

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Министр финансов Лаша Хуцишвили и вице-президент АБР Шишин Чен обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и Азиатским банком развития (АБР) в 2023 году и стоящие перед страной вызовы.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов.По данным ведомства, встреча состоялась в США в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.Внимание было уделено структурным реформам, которые правительство Грузии планирует осуществить в среднесрочной перспективе.АБР повысил прогноз роста экономики для Грузии >>Среди вызовов для страны, как и для всего мира были названы инфляция и рост цен на энергоносители и нефть.В завершение встречи министр финансов Грузии и президент Азиатского банка развития выразили надежду, что партнерство продолжится в направлении реализации как структурных, так и экономических реформ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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