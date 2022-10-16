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Грузия и азиатский банк обсудили реализацию проектов на предстоящий год
Грузия и азиатский банк обсудили реализацию проектов на предстоящий год
Стороны обсудили структурные реформы, которые правительство Грузии планирует осуществить в среднесрочной перспективе 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T14:02+0400
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азиатский банк развития (абр)
международный валютный фонд
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Министр финансов Лаша Хуцишвили и вице-президент АБР Шишин Чен обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и Азиатским банком развития (АБР) в 2023 году и стоящие перед страной вызовы.Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов.По данным ведомства, встреча состоялась в США в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.Внимание было уделено структурным реформам, которые правительство Грузии планирует осуществить в среднесрочной перспективе.АБР повысил прогноз роста экономики для Грузии &gt;&gt;Среди вызовов для страны, как и для всего мира были названы инфляция и рост цен на энергоносители и нефть.В завершение встречи министр финансов Грузии и президент Азиатского банка развития выразили надежду, что партнерство продолжится в направлении реализации как структурных, так и экономических реформ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), международный валютный фонд
грузия, новости, экономика, азиатский банк развития (абр), международный валютный фонд

Грузия и азиатский банк обсудили реализацию проектов на предстоящий год

14:02 16.10.2022 (обновлено: 14:15 16.10.2022)
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia Азиатский Банк Развития (АБР)
Азиатский Банк Развития (АБР) - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2022
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia
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Стороны обсудили структурные реформы, которые правительство Грузии планирует осуществить в среднесрочной перспективе
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Министр финансов Лаша Хуцишвили и вице-президент АБР Шишин Чен обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и Азиатским банком развития (АБР) в 2023 году и стоящие перед страной вызовы.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов.
"Разговор коснулся хода реализации проектов, поддерживаемых Азиатским банком развития, как в государственном, так и в частном секторе. Также текущая ситуация в экономике Грузии, текущие и планируемые фискальные параметры в 2023 году", - говорится в сообщении Минфина страны.
По данным ведомства, встреча состоялась в США в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.

Внимание было уделено структурным реформам, которые правительство Грузии планирует осуществить в среднесрочной перспективе.
АБР повысил прогноз роста экономики для Грузии >>

Среди вызовов для страны, как и для всего мира были названы инфляция и рост цен на энергоносители и нефть.

В завершение встречи министр финансов Грузии и президент Азиатского банка развития выразили надежду, что партнерство продолжится в направлении реализации как структурных, так и экономических реформ.
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