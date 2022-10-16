Грузия и азиатский банк обсудили реализацию проектов на предстоящий год
14:02 16.10.2022 (обновлено: 14:15 16.10.2022)
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia Азиатский Банк Развития (АБР)
© Courtesy of Ministry of Finance of Georgia
Стороны обсудили структурные реформы, которые правительство Грузии планирует осуществить в среднесрочной перспективе
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Министр финансов Лаша Хуцишвили и вице-президент АБР Шишин Чен обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и Азиатским банком развития (АБР) в 2023 году и стоящие перед страной вызовы.
Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов.
"Разговор коснулся хода реализации проектов, поддерживаемых Азиатским банком развития, как в государственном, так и в частном секторе. Также текущая ситуация в экономике Грузии, текущие и планируемые фискальные параметры в 2023 году", - говорится в сообщении Минфина страны.
По данным ведомства, встреча состоялась в США в рамках ежегодных встреч Международного валютного фонда и группы Всемирного банка.
Внимание было уделено структурным реформам, которые правительство Грузии планирует осуществить в среднесрочной перспективе.
Внимание было уделено структурным реформам, которые правительство Грузии планирует осуществить в среднесрочной перспективе.
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Среди вызовов для страны, как и для всего мира были названы инфляция и рост цен на энергоносители и нефть.
В завершение встречи министр финансов Грузии и президент Азиатского банка развития выразили надежду, что партнерство продолжится в направлении реализации как структурных, так и экономических реформ.
Среди вызовов для страны, как и для всего мира были названы инфляция и рост цен на энергоносители и нефть.
В завершение встречи министр финансов Грузии и президент Азиатского банка развития выразили надежду, что партнерство продолжится в направлении реализации как структурных, так и экономических реформ.