https://sputnik-georgia.ru/20221016/ponozhovschina-v-rustavi---zaderzhany-dva-cheloveka-271384395.html

Поножовщина в Рустави - задержаны два человека

Поножовщина в Рустави - задержаны два человека

Два брата и еще один их родственник вначале избили мужчину, а затем нанесли ему несколько ранений ножом 16.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-16T19:59+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Сотрудники полиции в Рустави (регион Квемо Картли) задержали двух и ведут поиски еще одного мужчины, обвиняемых в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. По информации очевидцев, конфликт между сторонами начался в автомобиле, а затем продолжился на территории близ цементного завода "Хайдельберг" на улице Строителей. Два брата и еще один их родственник вначале избили мужчину, а затем нанесли ему несколько ранений ножом. После этого они скрылись с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу. Его жизни ничто не угрожает. Поножовщина в Тбилиси: 18-летнему обвиняемому грозит 13 лет тюрьмы >>Как сообщают СМИ, пострадавший мужчина этнический азербайджанец. На месте преступления до сих пор можно увидеть следы крови.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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