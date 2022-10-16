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Поножовщина в Рустави - задержаны два человека
Поножовщина в Рустави - задержаны два человека
Два брата и еще один их родственник вначале избили мужчину, а затем нанесли ему несколько ранений ножом 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T19:59+0400
2022-10-16T19:59+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Сотрудники полиции в Рустави (регион Квемо Картли) задержали двух и ведут поиски еще одного мужчины, обвиняемых в умышленном причинении тяжких телесных повреждений. По информации очевидцев, конфликт между сторонами начался в автомобиле, а затем продолжился на территории близ цементного завода "Хайдельберг" на улице Строителей. Два брата и еще один их родственник вначале избили мужчину, а затем нанесли ему несколько ранений ножом. После этого они скрылись с места преступления. Пострадавший был доставлен в больницу. Его жизни ничто не угрожает. Поножовщина в Тбилиси: 18-летнему обвиняемому грозит 13 лет тюрьмы >>Как сообщают СМИ, пострадавший мужчина этнический азербайджанец. На месте преступления до сих пор можно увидеть следы крови.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, рустави
грузия, новости, происшествия, рустави
Поножовщина в Рустави - задержаны два человека
19:59 16.10.2022 (обновлено: 20:11 16.10.2022)
Два брата и еще один их родственник вначале избили мужчину, а затем нанесли ему несколько ранений ножом
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Сотрудники полиции в Рустави (регион Квемо Картли) задержали двух и ведут поиски еще одного мужчины, обвиняемых в умышленном причинении тяжких телесных повреждений.
По информации очевидцев, конфликт между сторонами начался в автомобиле, а затем продолжился на территории близ цементного завода "Хайдельберг" на улице Строителей. Два брата и еще один их родственник вначале избили мужчину, а затем нанесли ему несколько ранений ножом. После этого они скрылись с места преступления.
Пострадавший был доставлен в больницу. Его жизни ничто не угрожает.
Как сообщают СМИ, пострадавший мужчина этнический азербайджанец. На месте преступления до сих пор можно увидеть следы крови.