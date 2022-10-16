https://sputnik-georgia.ru/20221016/postradavshiy-ot-udara-tokom-podrostok-vypisalsya-iz-kliniki-271380793.html
Пострадавший от удара током подросток выписался из клиники
Пострадавший от удара током подросток выписался из клиники
Состояние подростка удовлетворительное, и лечение он продолжит дома 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T16:31+0400
2022-10-16T16:31+0400
2022-10-16T18:59+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Ученика 55-й Тбилисской школы, который пострадал от удара током в фонтане в парке Ваке, выписали из клиники New Hospitals.Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна из жертв - 13-летняя девочка - скончалась в клинике Хечинашвили. Состояние остальных пострадавших детей удовлетворительное.Как рассказал СМИ глава центра здоровья детей клиники New Hospitals Давид Цибадзе, состояние подростка удовлетворительное и лечение он продолжит дома. Как продвигается расследование трагедии в парке Ваке >>Что касается второго выжившего школьника, то Андриа выписали из больницы Иашвили 14 октября вечером.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, парк ваке
грузия, новости, происшествия, тбилиси, парк ваке
Пострадавший от удара током подросток выписался из клиники
16:31 16.10.2022 (обновлено: 18:59 16.10.2022)
Состояние подростка удовлетворительное, и лечение он продолжит дома
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Ученика 55-й Тбилисской школы, который пострадал от удара током в фонтане в парке Ваке, выписали из клиники New Hospitals.
Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна из жертв - 13-летняя девочка - скончалась в клинике Хечинашвили. Состояние остальных пострадавших детей удовлетворительное.
Как рассказал СМИ глава центра здоровья детей клиники New Hospitals Давид Цибадзе, состояние подростка удовлетворительное и лечение он продолжит дома.
Что касается второго выжившего школьника, то Андриа выписали из больницы Иашвили 14 октября вечером.
Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.