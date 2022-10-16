https://sputnik-georgia.ru/20221016/prilozhenie-sos-dlya-zaschity-zhenschin-ot-semeynogo-nasiliya-vnedryaetsya-v-gruzii--271376885.html

Приложение SOS для защиты женщин от семейного насилия внедряется в Грузии

Приложение SOS для защиты женщин от семейного насилия внедряется в Грузии

Борьба с насилием в отношении женщин является одним из основных приоритетов для МВД Грузии, заявил представитель ведомства 16.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-16T11:41+0400

2022-10-16T11:41+0400

2022-10-16T11:41+0400

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проблема семейного насилия в грузии

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Жертвы семейного насилия могут не только звонить в службу 112 в случае угрозы, но и использовать мобильное приложение SOS - кнопку беззвучной тревоги, заявил глава департамента защиты прав человека и контроля качества расследований МВД Грузии Георгий Осадзе. В начале октября Грузию потрясло три случая фемицида, совершенные в течение недели. Особый общественный резонанс вызвало жестокое убийство 26-летней женщина. По данным следствия, муж перерезал жертве горло. А за несколько дней до убийства мужчину задержали за семейное насилие, но суд освободил обвиняемого под залог. На суде обвиняемый заявил, что "сожалеет о совершенной глупости".Приложение автоматически определит местонахождение пострадавшей с помощью геолокации.По словам главы департамента, существует также система электронного контроля, так называемый браслет, который используется вместе с ограничительным ордером при согласии потерпевшего и позволяет контролировать приближение насильника к потерпевшему. Хотя зачастую потерпевшие отказываются от его использования.Как подчеркнул Осадзе, борьба с насилием в отношении женщин является одним из основных приоритетов для Министерства внутренних дел Грузии. При этом очень важно своевременно извещать органы о фактам насилия.МВД Грузии бескомпромиссно борется с семейным насилием – Дарахвелидзе >>"Своевременное реагирование здесь очень важно, потому что, когда у полиции есть своевременная информация, это позволяет нам реагировать оперативно, быстро и, самое главное, эффективно", — сказал Осадзе.В период с 2014 по 2022 год включительно в Грузии были убиты 186 женщин и предпринято 129 попыток убийства женщин. По данным прокуратуры, пик фемицида пришелся на 2014 год, когда жертвами за год стали 33 женщины.После ужесточения законодательства число убийств женщин стало снижаться, однако пандемия коронавируса и карантин спровоцировали новый всплеск убийств.По данным ведомства, в 2022 году было убито 22 женщины, в 2021 – 18, а за восемь месяцев 2022 года – 13. При этом, по версии прокуратуры, только половину всех женщин убивают члены семьи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, мвд грузии, семейное насилие, проблема семейного насилия в грузии