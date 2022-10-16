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США могут ждать многие годы высокой инфляции
США могут ждать многие годы высокой инфляции
В мировой экономике происходят глобальные сдвиги, которые переводят глобальную экономику в новую реальность, считают аналитики Bank of America 16.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-16T20:38+0400
2022-10-16T20:38+0400
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ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. США должны готовиться к десятилетиям высокой инфляции, отмечают аналитики Bank of America (одного из крупнейших коммерческих банков в Штатах).По мнению аналитиков банка, в мировой экономике происходят глобальные сдвиги, которые переводят глобальную экономику в новую реальность.Цены на нефть и газ будут оставаться высокими из-за недостаточных инвестиций в энергетический сектор за последние 10 лет.Ранее инфляцию помогала сгладить мировая торговля и трудовая миграция, но теперь ее потоки будут сокращаться, по мере старения населения по всему миру.Как отмечают аналитики банка, если в какой-либо развитой стране инфляция достигает 5%, нужно в среднем 10 лет, чтобы вернуть ее к 2%. Инфляция в США уже больше года держится на высоком уровне, например в сентябре она составила 8,2%.МВФ прогнозирует затяжную инфляцию в Евросоюзе >>Отметим, высокая инфляция в США создает у инвесторов стимул выводить свои деньги из развивающихся стран, так как высокая инфляция означает и высокие процентные прибыли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, сша, экономика, инфляция
в мире, новости, сша, экономика, инфляция
США могут ждать многие годы высокой инфляции
20:38 16.10.2022 (обновлено: 21:26 16.10.2022)
В мировой экономике происходят глобальные сдвиги, которые переводят глобальную экономику в новую реальность, считают аналитики Bank of America
ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. США должны готовиться к десятилетиям высокой инфляции, отмечают аналитики Bank of America (одного из крупнейших коммерческих банков в Штатах).
По мнению аналитиков банка, в мировой экономике происходят глобальные сдвиги, которые переводят глобальную экономику в новую реальность.
Цены на нефть и газ будут оставаться высокими из-за недостаточных инвестиций в энергетический сектор за последние 10 лет.
На инфляцию оказывает давление и рост зарплат: в 2022 году, впервые за 45 лет, он достиг 6%. У крупнейших американских компаний (из индекса S&P 500) трудозатраты составляют 40% всех расходов. С другой стороны, в ближайшие годы на рынке труда будет наблюдаться дефицит - по мере того, как поколение бэби-бума уходит на пенсию.
Ранее инфляцию помогала сгладить мировая торговля и трудовая миграция, но теперь ее потоки будут сокращаться, по мере старения населения по всему миру.
Как отмечают аналитики банка, если в какой-либо развитой стране инфляция достигает 5%, нужно в среднем 10 лет, чтобы вернуть ее к 2%. Инфляция в США уже больше года держится на высоком уровне, например в сентябре она составила 8,2%.
Отметим, высокая инфляция в США создает у инвесторов стимул выводить свои деньги из развивающихся стран, так как высокая инфляция означает и высокие процентные прибыли.