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США могут ждать многие годы высокой инфляции

США могут ждать многие годы высокой инфляции

В мировой экономике происходят глобальные сдвиги, которые переводят глобальную экономику в новую реальность, считают аналитики Bank of America 16.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 окт – Sputnik. США должны готовиться к десятилетиям высокой инфляции, отмечают аналитики Bank of America (одного из крупнейших коммерческих банков в Штатах).По мнению аналитиков банка, в мировой экономике происходят глобальные сдвиги, которые переводят глобальную экономику в новую реальность.Цены на нефть и газ будут оставаться высокими из-за недостаточных инвестиций в энергетический сектор за последние 10 лет.Ранее инфляцию помогала сгладить мировая торговля и трудовая миграция, но теперь ее потоки будут сокращаться, по мере старения населения по всему миру.Как отмечают аналитики банка, если в какой-либо развитой стране инфляция достигает 5%, нужно в среднем 10 лет, чтобы вернуть ее к 2%. Инфляция в США уже больше года держится на высоком уровне, например в сентябре она составила 8,2%.МВФ прогнозирует затяжную инфляцию в Евросоюзе >>Отметим, высокая инфляция в США создает у инвесторов стимул выводить свои деньги из развивающихся стран, так как высокая инфляция означает и высокие процентные прибыли. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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