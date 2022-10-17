https://sputnik-georgia.ru/20221017/britanskie-konservatory-ne-dovolny-rabotoy-trass-na-postu-premera-271386765.html

Британские консерваторы не довольны работой Трасс на посту премьера

Британские консерваторы не довольны работой Трасс на посту премьера

Возможным преемником Трасс СМИ называют экс-премьера Британии Бориса Джонсона 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T08:02+0400

2022-10-17T08:02+0400

2022-10-17T08:31+0400

в мире

новости

политика

великобритания

борис джонсон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0b/268390818_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_b322e0dae91e07678a76747fe202e702.jpg

ТБИЛИСИ, 17 окт - Sputnik. Высокопоставленные депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят в понедельник будущее премьер-министра страны Лиз Трасс, сообщила газета Guardian.Источники издания сообщают, что некоторые представители партии хотят отставки Трасс – причем в самое ближайшее время.Напомним, ранее правительство Британии представило новый план поддержки экономики, который предполагает масштабное снижение налогов. После его оглашения выросла доходность пятилетних гособлигаций Великобритании, что означает снижение спроса на долговые бумаги. Вслед за этим резко упал курс фунта и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Автор этого плана – глава британского минфина Квази Квартенг – уже подал в отставку, при этом он сообщил, что такое решение принял по просьбе самой Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило, что на пост главы ведомства назначен Джереми Хант. Однако несмотря на это, спонсоры Консервативной партии и бизнес-лидеры отворачиваются от Трасс.Британия планирует смягчить визовую политику >>Как пишет Guardian, в случае ухода Трасс кандидатами на пост могут быть бывший министр финансов Риши Сунак, который проиграл ей на выборах лидера Консервативной партии и премьера, а также лидер палаты общин Пенни Мордонт, предшественник Трасс Борис Джонсон, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув и министр обороны Бен Уоллес.Daily Mail полагает, что пока в Консервативной партии нет единодушия о дальнейших действиях, Трасс "может выиграть драгоценное время в попытке перезапустить премьерство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, политика, великобритания, борис джонсон