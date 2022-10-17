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Британские консерваторы не довольны работой Трасс на посту премьера
Британские консерваторы не довольны работой Трасс на посту премьера
Возможным преемником Трасс СМИ называют экс-премьера Британии Бориса Джонсона 17.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-17T08:02+0400
2022-10-17T08:02+0400
2022-10-17T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 17 окт - Sputnik. Высокопоставленные депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят в понедельник будущее премьер-министра страны Лиз Трасс, сообщила газета Guardian.Источники издания сообщают, что некоторые представители партии хотят отставки Трасс – причем в самое ближайшее время.Напомним, ранее правительство Британии представило новый план поддержки экономики, который предполагает масштабное снижение налогов. После его оглашения выросла доходность пятилетних гособлигаций Великобритании, что означает снижение спроса на долговые бумаги. Вслед за этим резко упал курс фунта и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.Автор этого плана – глава британского минфина Квази Квартенг – уже подал в отставку, при этом он сообщил, что такое решение принял по просьбе самой Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило, что на пост главы ведомства назначен Джереми Хант. Однако несмотря на это, спонсоры Консервативной партии и бизнес-лидеры отворачиваются от Трасс.Британия планирует смягчить визовую политику >>Как пишет Guardian, в случае ухода Трасс кандидатами на пост могут быть бывший министр финансов Риши Сунак, который проиграл ей на выборах лидера Консервативной партии и премьера, а также лидер палаты общин Пенни Мордонт, предшественник Трасс Борис Джонсон, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув и министр обороны Бен Уоллес.Daily Mail полагает, что пока в Консервативной партии нет единодушия о дальнейших действиях, Трасс "может выиграть драгоценное время в попытке перезапустить премьерство".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, политика, великобритания, борис джонсон
в мире, новости, политика, великобритания, борис джонсон
Британские консерваторы не довольны работой Трасс на посту премьера
08:02 17.10.2022 (обновлено: 08:31 17.10.2022)
Возможным преемником Трасс СМИ называют экс-премьера Британии Бориса Джонсона
ТБИЛИСИ, 17 окт - Sputnik. Высокопоставленные депутаты Консервативной партии Великобритании обсудят в понедельник будущее премьер-министра страны Лиз Трасс, сообщила газета Guardian.
Источники издания сообщают, что некоторые представители партии хотят отставки Трасс – причем в самое ближайшее время.
"Некоторые грозятся публично призвать Трасс уйти в отставку после провала ее программы по снижению налогов", – пишет издание.
Напомним, ранее правительство Британии представило новый план поддержки экономики, который предполагает масштабное снижение налогов. После его оглашения выросла доходность пятилетних гособлигаций Великобритании, что означает снижение спроса на долговые бумаги. Вслед за этим резко упал курс фунта и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Автор этого плана – глава британского минфина Квази Квартенг – уже подал в отставку, при этом он сообщил, что такое решение принял по просьбе самой Лиз Трасс. В пятницу британское правительство сообщило, что на пост главы ведомства назначен Джереми Хант. Однако несмотря на это, спонсоры Консервативной партии и бизнес-лидеры отворачиваются от Трасс.
Как пишет Guardian, в случае ухода Трасс кандидатами на пост могут быть бывший министр финансов Риши Сунак, который проиграл ей на выборах лидера Консервативной партии и премьера, а также лидер палаты общин Пенни Мордонт, предшественник Трасс Борис Джонсон, экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув и министр обороны Бен Уоллес.
Daily Mail полагает, что пока в Консервативной партии нет единодушия о дальнейших действиях, Трасс "может выиграть драгоценное время в попытке перезапустить премьерство".