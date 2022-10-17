https://sputnik-georgia.ru/20221017/gosudarstvo-pomogaet-fermeram-priobretat-produktsiyu-dlya-raboty-271386427.html

Государство помогает фермерам приобретать продукцию для работы

Государство помогает фермерам приобретать продукцию для работы

В рамках программы покупки в специальных торговых точках сделали 258 928 физических и юридических лиц 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T07:32+0400

2022-10-17T07:32+0400

2022-10-17T08:19+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Грузинские фермеры приобрели удобрения, саженцы и сельхозинструменты на сумму более 31,5 миллиона лари в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения", говорится в сообщении агентства развития села Минсельхоза страны.Программа действует с 10 мая текущего года по инициативе премьер-министра. Она предусматривает выдачу фермерам, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 1,25 гектара, из расчета 300 лари на 1 гектар, специальных агрокарт, на которые начисляются агробаллы.На них фермеры могут приобрести удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, сельскохозяйственные инструменты и так далее в более 500 специализированных магазинах по всей Грузии.Ртвели 2022 в Кахети подходит к концу – переработано 80% урожая винограда >>В рамках программы покупки в этих торговых точках сделали 258 928 физических и юридических лиц.Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы истекает 30 ноября. По истечении этого срока начисленные баллы аннулируются.Всего госпрограммой смогут воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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