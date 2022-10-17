https://sputnik-georgia.ru/20221017/kogda-parlament-gruzii-rassmotrit-utverdit-gosbyudzhet-na-2023-god-271411326.html

Когда парламент Грузии рассмотрит и утвердит госбюджет на 2023 год

Когда парламент Грузии рассмотрит и утвердит госбюджет на 2023 год

Параметры бюджета рассчитаны при экономическом росте в 5,5%, заявил министр 17.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Правительство представит окончательный вариант проекта государственного бюджета на 2023 год в парламент в декабре текущего года, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге.Рассмотрение первоначального варианта проекта государственного бюджета на 2023 год в парламенте подходит к концу - последним проект главного финансового документа страны рассматривает комитет по финансово-бюджетным вопросам, после чего проект будет направлен на доработку в правительство.По словам министра, значительные средства будут направлены по двум направлениям – социальном и безопасности."По социальным направлениям растут пенсии, растет разного вида соцпомощь, растут зарплаты на 10%, а полицейским, военным и сотрудникам госбезопасности на 20% в следующем году. Также важные средства в направлении безопасности", - сказал он.Хуцишвили назвал важным, что в бюджете на следующий год размер капитальных расходов не будет существенно сокращен.Миссия МВФ оценила бюджет Грузии на 2023 год >>"В следующем году капитальные расходы будут до 6 миллиардов лари, что важный показатель для того, чтобы мы значительно улучшили публичные сервисы и инфраструктуру. Самая большая часть этих средств пойдет на строительство скоростной автомагистрали Восток-Запад", - сказал Хуцишвили.Первоначальный вариант проекта не нравится оппозиции. Депутат от крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Хатия Деканоидзе заявляет, что главная причина – нецелесообразное распределенные средств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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