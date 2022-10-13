https://sputnik-georgia.ru/20221013/missiya-mvf-otsenila-byudzhet-gruzii-na-2023-god-271322657.html

Миссия МВФ оценила бюджет Грузии на 2023 год

Миссия МВФ оценила бюджет Грузии на 2023 год

Положительно оценена проводимая Национальным банком монетарная политика, которая направлена на снижение инфляции 13.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-13T21:24+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) положительно оценила основные макроэкономические параметры проекта бюджета Грузии на 2023 год, особенно в направлении фискальной консолидации, сообщила пресс-служба министерства финансов.Глава Национального банка Грузии Коба Гвенетадзе и министр финансов Лаша Хуцишвили принимают участие в ежегодной встрече, проводимой Международным валютным фондом и Всемирным банком (ВБ) в Вашингтоне.В рамках визита, они встретились с главой миссии Международного валютного фонда Джеймсом Джоном. Стороны обсудили ход реализации программы МВФ, экономические показатели страны, текущие и планируемые реформы.МВФ оставил прогноз роста экономики Грузии без изменений >>Положительно оценена проводимая Национальным банком монетарная политика, которая направлена на снижение инфляции. Внимание было также сосредоточено на программе реформ правительства Грузии и, в связи с этим, на рекомендациях МВФ.Государственный бюджет Грузии на 2023 год основан на консервативных макроэкономических прогнозах и ориентирован на продолжение фискальной консолидации. Согласно проекту, поступления в госбюджет увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2022 года и составят около 21,3 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2,6 миллиарда лари и составят около 17,2 миллиарда.Сотрудничество с МВФ и ВБМВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.Исполнительный совет МВФ утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).Программа властей Грузии, поддерживаемая МВФ, направлена на дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение устойчивости и укрепление среднесрочного роста по мере того, как страна выходит из пандемии COVID-19 и борется с последствиями событий на Украине.Глава Нацбанка примет участие в ежегодной встрече МВФ и Всемирного банка >>Предыдущая программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.Что касается Всемирного банка, это одна из первых международных организаций, которая помогает Грузии в борьбе с COVID-19 и считается партнером-лидером в области здравоохранения и социального обеспечения, а также в направлении восстановления экономики.Грузия стала членом Всемирного банка 7 августа 1992 года. С того времени ВБ предоставил льготные кредиты и займы для финансирования более сотни проектов на общую сумму порядка 4,3 миллиарда долларов в различных секторах экономики Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, вашингтон, мвф, всемирный банк, бюджет грузии