https://sputnik-georgia.ru/20221017/tragediya-v-parke-vake-oppozitsionnye-aktivisty-trebuyut-otstavki-mera-kakhi-kaladze-271392960.html

Трагедия в парке Ваке: оппозиционные активисты требуют отставки мэра Кахи Каладзе

Трагедия в парке Ваке: оппозиционные активисты требуют отставки мэра Кахи Каладзе

Несколько десятков человек вышли на акцию протеста в Тбилиси 17.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Акция протеста с требованием отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе проходит у здании мэрии столицы в понедельник, недовольство демонстрантов вызвала гибель 13-летней девочки в парке Ваке.У здания мэрии собрались гражданские активисты и представители молодежного крыла оппозиционных партий. Собравшиеся считают, что ответственность за трагедию в парке Ваке, помимо других лиц, должен понести и Каладзе.На улице Шартава мобилизована полиция.Мэр Тбилиси заявил о готовности нести наказание из-за трагедии в Тбилиси>>Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан в парке Ваке за упавшим туда мячом. Всех троих "скорая" отвезла в больницу. Одна из жертв – 13-летняя девочка – скончалась в клинике Хечинашвили. Состояние остальных пострадавших детей удовлетворительное.Уголовное дело по факту трагедии в парке Ваке в Тбилиси ведется по статье "Нарушение правил безопасности на электрообъекте, повлекшее смерть человека", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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