https://sputnik-georgia.ru/20221017/v-gruzii-vpervye-razmescheny-zelenye-obligatsii-271386561.html

В Грузии впервые размещены "зеленые облигации"

В Грузии впервые размещены "зеленые облигации"

Вырученные средства будут использованы для рефинансирования кредита в области возобновляемых источников энергии 17.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-17T09:01+0400

2022-10-17T09:01+0400

2022-10-17T09:01+0400

грузия

экономика

новости

европейский банк реконструкции и развития

еврооблигации

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ТБИЛИСИ, 17 окт – Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 13,8 млн долларов США в первые зеленые облигацию, выставленные на торги на грузинской фондовой бирже, говорится в сообщении банка.Размещение "зеленых" обеспеченных облигаций на сумму 80 миллионов долларов компанией "Операции по возобновляемой энергетике Грузии" (GRPO) является первым корпоративным выпуском такого размера в стране.Облигации номинированы в долларах США со сроком погашения 5 лет и купоном в размере 7%. Они были выпущены и проданы по номинальной стоимости.ЕБРР утвердил для Грузии новую шестилетнюю стратегию >>Выпуск был поддержан Голландским банком развития предпринимательства (FMO), Международной финансовой корпорацией (IFC), ЕБРР и Азиатским банком развития (АБР).Вырученные средства будут использованы для рефинансирования кредита в области возобновляемых источников энергии в еврооблигациях выпущенных в июле 2020 года АО "Джорджия Глобал Утилитс" на сумму 250 000 000 долларов США по 7,75 %.GRPO - является одной из ведущих платформ возобновляемой энергии в Грузии. Компания управляет четырьмя гидроэлектростанциями и единственной в Грузии ветряной электростанцией общей мощностью 71 мегаватт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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