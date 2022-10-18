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https://sputnik-georgia.ru/20221018/bankovskie-uslugi-v-gruzii-stanut-prozrachnee-271445739.html
Банковские услуги в Грузии станут прозрачнее
Банковские услуги в Грузии станут прозрачнее
Стоимость каждого финансового продукта, включенного в предложение банка, была прозрачно указана и надлежащим образом показана потребителям, говорится в... 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T22:57+0400
2022-10-18T23:24+0400
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национальный банк грузии
защита прав потребителей
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии разработал новые требования прозрачности и раскрытия информации для финансовых организаций страны, говорится в сообщении регулятора.Нацбанк подготовил проект соответствующих изменений в "Правила защиты прав потребителей при оказании услуг финансовыми организациями" с привлечением экспертов Всемирного банка. Его цель – сделать стоимость финансовых продуктов прозрачной, чтобы потребители были максимально информированы перед принятием решения, а также поощрение конкуренции на рынке.В частности, финансовая организация должна указать и предоставить клиенту информацию о ценах реализации, присвоенных финансовому продукту в рамках комбинированного предложения, и финансовому продукту как самостоятельному продукту.Требования, предусмотренные проектом, распространяются на действующие в Грузии коммерческие банки и филиалы иностранных банков, а также на микрофинансовые организации, небанковские депозитные учреждения - кредитные союзы и кредитные организации.По информации Нацбанка, у пользователей появится возможность сравнить финансовые продукты, предлагаемые одной или несколькими финансовыми организациями, что поможет пользователю принять взвешенное решение.Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? &gt;&gt;Финансовые организации не обязаны указывать цену финансового продукта, который они предлагают клиентам только в сочетании с другими финансовыми продуктами и который не доступен им как отдельный финансовый продукт. В таком случае финансовой организации достаточно указать и раскрыть клиенту, что конкретный финансовый продукт не может быть приобретен клиентом отдельно.Согласно проекту, выполнение указанных требований станет обязательным для субъектов с 1 марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, защита прав потребителей
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, защита прав потребителей

Банковские услуги в Грузии станут прозрачнее

22:57 18.10.2022 (обновлено: 23:24 18.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerУличный терминал банковского обслуживания
Уличный терминал банковского обслуживания - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Стоимость каждого финансового продукта, включенного в предложение банка, была прозрачно указана и надлежащим образом показана потребителям, говорится в заявлении регулятора
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии разработал новые требования прозрачности и раскрытия информации для финансовых организаций страны, говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк подготовил проект соответствующих изменений в "Правила защиты прав потребителей при оказании услуг финансовыми организациями" с привлечением экспертов Всемирного банка. Его цель – сделать стоимость финансовых продуктов прозрачной, чтобы потребители были максимально информированы перед принятием решения, а также поощрение конкуренции на рынке.
"Согласно поправке, предлагая потребителям финансовые продукты, финансовые организации должны обеспечить, чтобы стоимость каждого финансового продукта, включенного в предложение, была прозрачно указана и надлежащим образом показана потребителям", - говорится в сообщении.
В частности, финансовая организация должна указать и предоставить клиенту информацию о ценах реализации, присвоенных финансовому продукту в рамках комбинированного предложения, и финансовому продукту как самостоятельному продукту.
Требования, предусмотренные проектом, распространяются на действующие в Грузии коммерческие банки и филиалы иностранных банков, а также на микрофинансовые организации, небанковские депозитные учреждения - кредитные союзы и кредитные организации.
По информации Нацбанка, у пользователей появится возможность сравнить финансовые продукты, предлагаемые одной или несколькими финансовыми организациями, что поможет пользователю принять взвешенное решение.
Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? >>
Финансовые организации не обязаны указывать цену финансового продукта, который они предлагают клиентам только в сочетании с другими финансовыми продуктами и который не доступен им как отдельный финансовый продукт. В таком случае финансовой организации достаточно указать и раскрыть клиенту, что конкретный финансовый продукт не может быть приобретен клиентом отдельно.
Согласно проекту, выполнение указанных требований станет обязательным для субъектов с 1 марта 2023 года.
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