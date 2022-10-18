https://sputnik-georgia.ru/20221018/bankovskie-uslugi-v-gruzii-stanut-prozrachnee-271445739.html
Банковские услуги в Грузии станут прозрачнее
Банковские услуги в Грузии станут прозрачнее
Стоимость каждого финансового продукта, включенного в предложение банка, была прозрачно указана и надлежащим образом показана потребителям, говорится в... 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T22:57+0400
2022-10-18T22:57+0400
2022-10-18T23:24+0400
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экономика
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защита прав потребителей
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии разработал новые требования прозрачности и раскрытия информации для финансовых организаций страны, говорится в сообщении регулятора.Нацбанк подготовил проект соответствующих изменений в "Правила защиты прав потребителей при оказании услуг финансовыми организациями" с привлечением экспертов Всемирного банка. Его цель – сделать стоимость финансовых продуктов прозрачной, чтобы потребители были максимально информированы перед принятием решения, а также поощрение конкуренции на рынке.В частности, финансовая организация должна указать и предоставить клиенту информацию о ценах реализации, присвоенных финансовому продукту в рамках комбинированного предложения, и финансовому продукту как самостоятельному продукту.Требования, предусмотренные проектом, распространяются на действующие в Грузии коммерческие банки и филиалы иностранных банков, а также на микрофинансовые организации, небанковские депозитные учреждения - кредитные союзы и кредитные организации.По информации Нацбанка, у пользователей появится возможность сравнить финансовые продукты, предлагаемые одной или несколькими финансовыми организациями, что поможет пользователю принять взвешенное решение.Как Нацбанк Грузии защищает права потребителей? >>Финансовые организации не обязаны указывать цену финансового продукта, который они предлагают клиентам только в сочетании с другими финансовыми продуктами и который не доступен им как отдельный финансовый продукт. В таком случае финансовой организации достаточно указать и раскрыть клиенту, что конкретный финансовый продукт не может быть приобретен клиентом отдельно.Согласно проекту, выполнение указанных требований станет обязательным для субъектов с 1 марта 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, защита прав потребителей
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, защита прав потребителей
Банковские услуги в Грузии станут прозрачнее
22:57 18.10.2022 (обновлено: 23:24 18.10.2022)
Стоимость каждого финансового продукта, включенного в предложение банка, была прозрачно указана и надлежащим образом показана потребителям, говорится в заявлении регулятора
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии разработал новые требования прозрачности и раскрытия информации для финансовых организаций страны, говорится в сообщении регулятора.
Нацбанк подготовил проект соответствующих изменений в "Правила защиты прав потребителей при оказании услуг финансовыми организациями" с привлечением экспертов Всемирного банка. Его цель – сделать стоимость финансовых продуктов прозрачной, чтобы потребители были максимально информированы перед принятием решения, а также поощрение конкуренции на рынке.
"Согласно поправке, предлагая потребителям финансовые продукты, финансовые организации должны обеспечить, чтобы стоимость каждого финансового продукта, включенного в предложение, была прозрачно указана и надлежащим образом показана потребителям", - говорится в сообщении
.
В частности, финансовая организация должна указать и предоставить клиенту информацию о ценах реализации, присвоенных финансовому продукту в рамках комбинированного предложения, и финансовому продукту как самостоятельному продукту.
Требования, предусмотренные проектом, распространяются на действующие в Грузии коммерческие банки и филиалы иностранных банков, а также на микрофинансовые организации, небанковские депозитные учреждения - кредитные союзы и кредитные организации.
По информации Нацбанка, у пользователей появится возможность сравнить финансовые продукты, предлагаемые одной или несколькими финансовыми организациями, что поможет пользователю принять взвешенное решение.
Финансовые организации не обязаны указывать цену финансового продукта, который они предлагают клиентам только в сочетании с другими финансовыми продуктами и который не доступен им как отдельный финансовый продукт. В таком случае финансовой организации достаточно указать и раскрыть клиенту, что конкретный финансовый продукт не может быть приобретен клиентом отдельно.
Согласно проекту, выполнение указанных требований станет обязательным для субъектов с 1 марта 2023 года.