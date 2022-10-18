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Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные
Из России в сентябре 2022 года поступило денежных переводов на 351% больше, чем за тот же период прошлого года 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябрь 2022 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 814 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 135 миллионов долларов – 40,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в сентябре выросли в четыре с половиной разаДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2022 года выросли на 84,6% по сравнению с июлем прошлого года и составили 387,2 миллиона долларов.В сентябре из России перечислено 173,9 миллиона долларов – 44,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2022 года поступило денежных переводов на 351% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ сентябре из Грузии за границу перевели 32,0 миллиона долларов, что на 9,4% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка &gt;&gt;За девять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 246,8 миллиона долларов, что на 11,5% больше, чем за тот же период 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии, денежные переводы
грузия, новости, статистика, экономика, национальный банк грузии, денежные переводы

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные

09:01 18.10.2022 (обновлено: 09:08 18.10.2022)
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2022
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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Из России в сентябре 2022 года поступило денежных переводов на 351% больше, чем за тот же период прошлого года
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябрь 2022 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 814 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-сентябрь 2022 года


Страна


Объем переводов,
млн долларов


Рост, %


Россия

1 135,0


277,0


Италия


317,1


12,1


США

234,0


11,5


Греция


165,7


-3,9


Израиль


146,3


6,9

По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 135 миллионов долларов – 40,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.

Перечисления из России в сентябре выросли в четыре с половиной раза

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2022 года выросли на 84,6% по сравнению с июлем прошлого года и составили 387,2 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за сентябрь 2022 года


Страна


Объем переводов
млн долларов


Рост, %


Россия


173,9


351,0


Италия


36,3


6,5


США


28,7


17,0


Греция


18,5


- 7,7


Кыргызстан


18,1


417,0

В сентябре из России перечислено 173,9 миллиона долларов – 44,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2022 года поступило денежных переводов на 351% больше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В сентябре из Грузии за границу перевели 32,0 миллиона долларов, что на 9,4% больше, чем за тот же месяц 2021 года.
Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>
За девять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 246,8 миллиона долларов, что на 11,5% больше, чем за тот же период 2021 года.
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