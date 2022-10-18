https://sputnik-georgia.ru/20221018/denezhnye-perevody-ot-migrantov-v-gruziyu-prodolzhayut-rasti---novye-dannye-271414561.html

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные

Денежные переводы от мигрантов в Грузию продолжают расти – новые данные

Из России в сентябре 2022 года поступило денежных переводов на 351% больше, чем за тот же период прошлого года 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T09:01+0400

2022-10-18T09:01+0400

2022-10-18T09:08+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-сентябрь 2022 года вырос на 62% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 2 814 миллионов долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию лидером является Россия, которая несколько месяцев прошлого года уступала первенство Италии.По данным Национального банка, из России за отчетный период поступило 1 135 миллионов долларов – 40,3% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем переводов.Перечисления из России в сентябре выросли в четыре с половиной разаДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в сентябре 2022 года выросли на 84,6% по сравнению с июлем прошлого года и составили 387,2 миллиона долларов.В сентябре из России перечислено 173,9 миллиона долларов – 44,9% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в сентябре 2022 года поступило денежных переводов на 351% больше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ сентябре из Грузии за границу перевели 32,0 миллиона долларов, что на 9,4% больше, чем за тот же месяц 2021 года.Смогут ли мигранты перечислять деньги из РФ в Грузию? Ответ главы Нацбанка >>За девять месяцев 2022 года из Грузии за границу перевели 246,8 миллиона долларов, что на 11,5% больше, чем за тот же период 2021 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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