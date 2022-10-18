https://sputnik-georgia.ru/20221018/kakoy-vid-sporta-predpochitayut-chitateli-sputnik-gruziya-rezultaty-oprosa-271428542.html

Какой вид спорта предпочитают читатели Sputnik Грузия? Результаты опроса

Какой вид спорта предпочитают читатели Sputnik Грузия? Результаты опроса

Sputnik поинтересовался у своих читателей, каким видом спорта они увлекаются 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T14:55+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия среди всех видов спорта больше всего предпочитают футбол.По результатам опроса "Поклонником какого вида спорта вы являетесь?" оказалось, что 28,2% читателей предпочитают футбол. Фигурным катанием и теннисом интересуются по 9% опрошенных. Далее, с 8,5%, оказалась борьба, а 7% и вовсе не любят спорт. У фехтования, регби и баскетбола оказалось одинаковое количество поклонников, они набрали по 4,2%.Что касается водного поло, то им интересуются всего 2,8% читателей. А вот гребля неинтересна ни для кого, она не набрала ни одного голоса.При этом 21,1% опрошенных ответило, что интересуется "другим видом спорта", не выбрав ни один из предложенных вариантов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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