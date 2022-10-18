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Какой вид спорта предпочитают читатели Sputnik Грузия? Результаты опроса
Какой вид спорта предпочитают читатели Sputnik Грузия? Результаты опроса
Sputnik поинтересовался у своих читателей, каким видом спорта они увлекаются 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T14:55+0400
2022-10-18T14:55+0400
2022-10-18T14:55+0400
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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия среди всех видов спорта больше всего предпочитают футбол.По результатам опроса "Поклонником какого вида спорта вы являетесь?" оказалось, что 28,2% читателей предпочитают футбол. Фигурным катанием и теннисом интересуются по 9% опрошенных. Далее, с 8,5%, оказалась борьба, а 7% и вовсе не любят спорт. У фехтования, регби и баскетбола оказалось одинаковое количество поклонников, они набрали по 4,2%.Что касается водного поло, то им интересуются всего 2,8% читателей. А вот гребля неинтересна ни для кого, она не набрала ни одного голоса.При этом 21,1% опрошенных ответило, что интересуется "другим видом спорта", не выбрав ни один из предложенных вариантов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия
спорт, грузия, общество, опрос, опрос на сайте, опрос sputnik, опрос sputnik грузия
Какой вид спорта предпочитают читатели Sputnik Грузия? Результаты опроса
Sputnik поинтересовался у своих читателей, каким видом спорта они увлекаются
ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik.
Большинство читателей Sputnik Грузия
среди всех видов спорта больше всего предпочитают футбол.
По результатам опроса
"Поклонником какого вида спорта вы являетесь?" оказалось, что 28,2% читателей предпочитают футбол.
Фигурным катанием и теннисом интересуются по 9% опрошенных. Далее, с 8,5%, оказалась борьба, а 7% и вовсе не любят спорт. У фехтования, регби и баскетбола оказалось одинаковое количество поклонников, они набрали по 4,2%.
Что касается водного поло, то им интересуются всего 2,8% читателей. А вот гребля неинтересна ни для кого, она не набрала ни одного голоса.
При этом 21,1% опрошенных ответило, что интересуется "другим видом спорта", не выбрав ни один из предложенных вариантов.