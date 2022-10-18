https://sputnik-georgia.ru/20221018/minyusty-gruzii-i-chekhii-podpisali-sovmestnuyu-deklaratsiyu-271441989.html

Минюсты Грузии и Чехии подписали совместную декларацию

Минюсты Грузии и Чехии подписали совместную декларацию

Министры двух стран обсудили инициативу создания грузино-чешского юридического форума 18.10.2022, Sputnik Грузия

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рати брегадзе

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министры юстиции Грузии и Чехии подписали декларацию о сотрудничестве в области юстиции, сообщил Минюст Грузии.Документ включает сотрудничество в сфере реформы правосудия и поддержки цифрового управления; содействие процессу сближения с законодательством ЕС; эффективное управление пенитенциарной системой, системой пробации и системой превенции преступности путем укрепления правовой взаимопомощи и в других направлениях.В ходе встречи Брегадзе отметил, что Минюсту важно установить двусторонние отношения с партнерами в таких приоритетных областях, как усиление подходов, основанных на защите прав человека, продолжение реформ в системе ведомства, цифровизация государственных сервисов и расширение доступа к ним, прогресс в области электронного управления.По словам министра, очень важно укрепление институционального сотрудничества между двумя странами, в том числе в процессе сближения законодательства Грузии с законодательством Евросоюза.Чехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ >>На встрече стороны говорили как о европейской интеграции, так и об углублении двусторонних отношений.Также, в завершение встречи Брегадзе и Блажек обсудили инициативу создания грузино-чешского юридического форума, который каждый год будет проводиться попеременно в Тбилиси и Праге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, министерство юстиции грузии, чехия, рати брегадзе