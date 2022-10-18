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Минюсты Грузии и Чехии подписали совместную декларацию
Минюсты Грузии и Чехии подписали совместную декларацию
Министры двух стран обсудили инициативу создания грузино-чешского юридического форума 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T20:24+0400
2022-10-18T20:24+0400
2022-10-18T21:10+0400
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новости
политика
министерство юстиции грузии
чехия
рати брегадзе
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министры юстиции Грузии и Чехии подписали декларацию о сотрудничестве в области юстиции, сообщил Минюст Грузии.Документ включает сотрудничество в сфере реформы правосудия и поддержки цифрового управления; содействие процессу сближения с законодательством ЕС; эффективное управление пенитенциарной системой, системой пробации и системой превенции преступности путем укрепления правовой взаимопомощи и в других направлениях.В ходе встречи Брегадзе отметил, что Минюсту важно установить двусторонние отношения с партнерами в таких приоритетных областях, как усиление подходов, основанных на защите прав человека, продолжение реформ в системе ведомства, цифровизация государственных сервисов и расширение доступа к ним, прогресс в области электронного управления.По словам министра, очень важно укрепление институционального сотрудничества между двумя странами, в том числе в процессе сближения законодательства Грузии с законодательством Евросоюза.Чехия подарила Грузии дома семейного типа для лиц с ОВЗ >>На встрече стороны говорили как о европейской интеграции, так и об углублении двусторонних отношений.Также, в завершение встречи Брегадзе и Блажек обсудили инициативу создания грузино-чешского юридического форума, который каждый год будет проводиться попеременно в Тбилиси и Праге.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, министерство юстиции грузии, чехия, рати брегадзе
грузия, новости, политика, министерство юстиции грузии, чехия, рати брегадзе
Минюсты Грузии и Чехии подписали совместную декларацию
20:24 18.10.2022 (обновлено: 21:10 18.10.2022)
Министры двух стран обсудили инициативу создания грузино-чешского юридического форума
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Министры юстиции Грузии и Чехии подписали декларацию о сотрудничестве в области юстиции, сообщил Минюст Грузии.
Документ включает сотрудничество в сфере реформы правосудия и поддержки цифрового управления; содействие процессу сближения с законодательством ЕС; эффективное управление пенитенциарной системой, системой пробации и системой превенции преступности путем укрепления правовой взаимопомощи и в других направлениях.
По информации ведомства
, декларация, подписанная министром юстиции Рати Брегадзе и его чешским коллегой Павелом Блажеком, является продолжением сотрудничества, начатого в рамках министериала, организованного Советом ЕС в Праге.
В ходе встречи Брегадзе отметил, что Минюсту важно установить двусторонние отношения с партнерами в таких приоритетных областях, как усиление подходов, основанных на защите прав человека, продолжение реформ в системе ведомства, цифровизация государственных сервисов и расширение доступа к ним, прогресс в области электронного управления.
По словам министра, очень важно укрепление институционального сотрудничества между двумя странами, в том числе в процессе сближения законодательства Грузии с законодательством Евросоюза.
На встрече стороны говорили как о европейской интеграции, так и об углублении двусторонних отношений.
Также, в завершение встречи Брегадзе и Блажек обсудили инициативу создания грузино-чешского юридического форума, который каждый год будет проводиться попеременно в Тбилиси и Праге.