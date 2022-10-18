https://sputnik-georgia.ru/20221018/natsbank-gruzii-preduprezhdaet-grazhdan-osteregatsya-moshennikov-271433707.html

Остерегайтесь мошенников! Предупреждение от Нацбанка Грузии

Остерегайтесь мошенников! Предупреждение от Нацбанка Грузии

Нацбанк советует искать информацию о надежности компании, а также проверять подлинность предлагаемого розыгрыша 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T17:17+0400

2022-10-18T17:17+0400

2022-10-18T17:37+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт – Sputnik. Национальный банк Грузии предупредил граждан о виде мошенничества, жертвами которого становятся участники онлайн-розыгрышей, говорится в сообщении на сайте регулятора.По информации Нацбанка, в последнее время участились случаи, когда пользователям предлагают принять участие в розыгрыше с обещанием выиграть определенные денежные или иные призы в обмен на заполнение своей личной информации на различных сайтах.Регулятор призывает граждан проявлять особую внимательность и осторожность во время распространения своих финансовых и личных данных в интернете."Следует учитывать, что в случае разглашения личной информации или данных существует риск различных мошеннических операций со стороны лиц, заинтересованных в получении этой информации", - отмечено в сообщении.Чтобы не повестись на обман, Нацбанк советует проверять веб-страницу или искать информацию о надежности компании, а также проверять подлинность предлагаемого розыгрыша.Кроме того, регулятор призывает не передавать персональные данные другим лицам без проверки, прежде чем пользоваться финансовым сервисом и вводить свои персональные данные, проверять адрес сайта, его содержание, так как, по информации Нацбанка, при создании поддельного сайта много внимания и ресурсов уделяется тому, чтобы он выглядел как настоящий официальный сайт.В целом граждан призывают крайне осторожно относиться к финансовым предложениям в социальных сетях.Проверить подлинность конкретного адреса веб-страницы можно на сайте www.WHO.is.Мошенники в соцсети выдавали себя за представителей одного из европейских банков >>Кроме того, Нацбанк отмечает, что надежный источник платежа - подлинный или официальный веб-сайт всегда требует от пользователя совершения платежа с помощью кредитной карты или официального портала (например, PayPal).В случае возникновения дополнительных вопросов Национальный Банк просит обращаться на горячую линию – 2 406 406.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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