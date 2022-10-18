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Новое правило избрания генпрокурора Грузии – чем утешает себя "Грузинская мечта"
Новое правило избрания генпрокурора Грузии – чем утешает себя "Грузинская мечта"
Изменение правил избрания Генпрокурора является частью требований для получения Грузией статуса кандидата в ЕС 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T16:16+0400
2022-10-18T16:16+0400
2022-10-18T16:40+0400
политика
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ираклий кобахидзе
грузинская мечта
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Новое правило избрания Генерального прокурора Грузии не будет действовать в долгосрочной перспективе и распространится на парламенты следующих двух созывов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Изменение правил избрания генпрокурора наряду с проведением судебной реформы и принятием закона о деолигархизации является частью условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти обещали выполнить все условия до конца года.При этом Кобахидзе назвал законопроект беспрецедентным. По его словам, то факт, что прокурор избирается большинством и сроком на один год, – является "правовым нонсенсом"."Нелогично. Когда квалифицированным большинством избирается конкретное должностное лицо, в это время меньшинство может запросто заблокировать избрание должностного лица и оставить в силе старый офис", - отметил Кобахидзе.Он добавил, что законопроект противоречит как правовым принципам, так и принципам управления. "Здесь нарушены правовые и управленческие принципы, но исходя из того, что реализация 12 пунктов и европейская интеграция являются для нас особым приоритетом, мы представим этот законопроект с учетом этого и поддержим его единогласно. Это позиция большинства", - отметил Кобахидзе.Депутат: новые правила избрания генпрокурора Грузии не утвердить без оппозиции>>Для внесения поправок в Конституцию "Грузинской мечте", у которой осталось всего 75 депутатов, понадобится поддержка оппозиции, в том числе ряда главных своих оппонентов.Однако в публичных слушаниях ни одна из ведущих оппозиционных партий участия не принимала."Если кто-то из оппозиции не поддержит этот документ, то в этом случае будет ясно, что эти люди идут против 12 пунктов, против предоставления статуса кандидата", - заявил Кобахидзе.Согласно поправкам, парламенты следующих двух созывов будут выбирать Генпрокурора 3/5 голосов от списочного состава парламента, если же дважды при повторном голосовании Генпрокурор не будет избран, то кандидата можно будет выбрать большинством голосов, но только сроком на один год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта
Новое правило избрания генпрокурора Грузии – чем утешает себя "Грузинская мечта"
16:16 18.10.2022 (обновлено: 16:40 18.10.2022)
Изменение правил избрания Генпрокурора является частью требований для получения Грузией статуса кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Новое правило избрания Генерального прокурора Грузии не будет действовать в долгосрочной перспективе и распространится на парламенты следующих двух созывов, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Изменение правил избрания генпрокурора наряду с проведением судебной реформы и принятием закона о деолигархизации является частью условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти обещали выполнить все условия до конца года.
"Мы утешаем себя тем, что это правило распространится на парламенты последующих двух созывов. Мы не оставим это правило в долгосрочной перспективе. Это единственное, чем мы можем себя утешить. Безусловно, на практике будет проблема, но для нас главный приоритет - выполнение 12 пунктов", - заявил Кобахидзе.
При этом Кобахидзе назвал законопроект беспрецедентным. По его словам, то факт, что прокурор избирается большинством и сроком на один год, – является "правовым нонсенсом".
"Нелогично. Когда квалифицированным большинством избирается конкретное должностное лицо, в это время меньшинство может запросто заблокировать избрание должностного лица и оставить в силе старый офис", - отметил Кобахидзе.
Он добавил, что законопроект противоречит как правовым принципам, так и принципам управления.
"Здесь нарушены правовые и управленческие принципы, но исходя из того, что реализация 12 пунктов и европейская интеграция являются для нас особым приоритетом, мы представим этот законопроект с учетом этого и поддержим его единогласно. Это позиция большинства", - отметил Кобахидзе.
Для внесения поправок в Конституцию "Грузинской мечте", у которой осталось всего 75 депутатов, понадобится поддержка оппозиции, в том числе ряда главных своих оппонентов.
Однако в публичных слушаниях ни одна из ведущих оппозиционных партий участия не принимала.
"Если кто-то из оппозиции не поддержит этот документ, то в этом случае будет ясно, что эти люди идут против 12 пунктов, против предоставления статуса кандидата", - заявил Кобахидзе.
Согласно поправкам, парламенты следующих двух созывов будут выбирать Генпрокурора 3/5 голосов от списочного состава парламента, если же дважды при повторном голосовании Генпрокурор не будет избран, то кандидата можно будет выбрать большинством голосов, но только сроком на один год.