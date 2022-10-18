https://sputnik-georgia.ru/20221018/popravki-v-konstitutsiyu-gruzii-prinyaty-v-pervom-chtenii-271443232.html

Поправки в Конституцию Грузии приняты в первом чтении

Поправки в Конституцию Грузии приняты в первом чтении

За проект проголосовали как представители правящей партии "Грузинская мечта", так и представители оппозиционных партий 18.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Парламент Грузии 126 голосами в первом чтении принял поправки в Конституцию Грузии, меняющие правила избрания Генерального прокурора.Согласно законопроекту, парламенты следующих двух созывов будут выбирать Генпрокурора 3/5 голосов от списочного состава парламента. Если голосов не хватит ни в случае первого голосования, ни последующего, то генпрокурора можно будет выбрать большинством голосов, но только сроком на один год, а не на пять.При этом второе и третье голосование проводятся через 28 дней каждое после предыдущего голосования, а кандидата сменить нельзя.В каком случае "Грузинская мечта" вернется к поправкам в Конституцию - ответ депутата >>На сегодняшний день генпрокурор избирается в Грузии простым большинством сразу на пять лет.За проект проголосовали как представители правящей партии "Грузинская мечта", которые считают проект правовым нонсенсом, так и представители оппозиционных партий "Лело", "Стратегия Агмашенебели", "Гирчи", "Сила народа" и "За Грузию".Изменение правила избрания генпрокурора наряду с проведением судебной реформы и принятием закона о деолигархизации является частью условий для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Власти обещали выполнить все условия до конца года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузинская мечта, лело для грузии, единое нацдвижение, поправки в конституцию, парламент грузии