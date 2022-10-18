https://sputnik-georgia.ru/20221018/skandal-v-krupnoy-oppozitsionnoy-partii-gruzii-prevratilsya-v-ugolovnoe-delo-271446768.html

Скандал в крупной оппозиционной партии Грузии превратился в уголовное дело

Скандал в крупной оппозиционной партии Грузии превратился в уголовное дело

На данный момент следственная служба уже изъяла телефоны бывших однопартийцев Тавдгиридзе 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T23:45+0400

2022-10-18T23:45+0400

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грузия

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муниципалитет хелвачаури

сакребуло

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Специальная следственная служба начала расследование факта попадания в третьи руки переписки уже бывшего члена крупнейшей в Грузии оппозиционной партии "Единое национальное движение" Малхаза Тавдгиридзе.Глава фракции "Нацдвижения" в сакребуло (местный совещательный орган) Хелвачаури Тавдгиридзе покинул во вторник фракцию и партию, обвинив своих однопартийцев в шантаже.По данным службы, однопартиец Тавдгиридзе показал ему в своем телефоне переписку, которая происходила между председателем и членом фракции, и сказал, что ему их передал другой однопартиец.На данный момент следственная служба уже изъяла телефоны бывших однопартийцев Тавдгиридзе, чтобы установить, были ли у них на самом деле скриншоты его переписки.Глава фракции "Нацдвижения" в сакребуло Батуми ушел с поста >>По делу проводятся и другие следственные мероприятия.В партии "Единое национальное движение" пока не комментировали ни уход Тавдгиридзе, ни уголовное дело.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, муниципалитет хелвачаури, сакребуло, единое нацдвижение