https://sputnik-georgia.ru/20221018/tragediya-v-parke-vake---zaderzhany-devyat-chelovek-271439274.html
Трагедия в парке Ваке - задержаны девять человек
Трагедия в парке Ваке - задержаны девять человек
Среди задержанных чиновник мэрии Тбилиси и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе 18.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-18T18:04+0400
2022-10-18T18:04+0400
2022-10-18T18:48+0400
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тбилиси
парк ваке
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Полиция задержала девять человек по делу о гибели 13-летней девочки вследствие удара током в фонтане в парке Ваке в Тбилиси, говорится в заявлении МВД Грузии. Несчастный случай произошел в парке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.По обвинению в служебной халатности, повлекшей смерть человека, задержан заместитель главы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.Также за халатность, повлекшей смерть человека, и использование поддельных документов задержан директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе.Делопроизводителя той же компании, а также представителя компании "Нью метал дизайн" задержали за халатность, повлекшую смерть человека."Никто не сможет уйти от ответственности" – Мдинарадзе о трагедии в парке Ваке>>За поощрение создания поддельного документа задержан сотрудник "Гринсервис +". За изготовление и продажу поддельного официального документа задержаны директор и инспектор компании "Мшенэксперти". Кроме того, два сварщика задержаны за нарушение правил работ на элеткрообъекте, повлекшим смерть человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, парк ваке
грузия, новости, происшествия, тбилиси, парк ваке
Трагедия в парке Ваке - задержаны девять человек
18:04 18.10.2022 (обновлено: 18:48 18.10.2022)
Дополняется
Среди задержанных чиновник мэрии Тбилиси и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Полиция задержала девять человек по делу о гибели 13-летней девочки вследствие удара током в фонтане в парке Ваке в Тбилиси, говорится в заявлении МВД Грузии.
Несчастный случай произошел в парке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.
По обвинению в служебной халатности, повлекшей смерть человека, задержан заместитель главы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.
Также за халатность, повлекшей смерть человека, и использование поддельных документов задержан директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе.
Делопроизводителя той же компании, а также представителя компании "Нью метал дизайн" задержали за халатность, повлекшую смерть человека.
За поощрение создания поддельного документа задержан сотрудник "Гринсервис +". За изготовление и продажу поддельного официального документа задержаны директор и инспектор компании "Мшенэксперти".
Кроме того, два сварщика задержаны за нарушение правил работ на элеткрообъекте, повлекшим смерть человека.