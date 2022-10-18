https://sputnik-georgia.ru/20221018/tragediya-v-parke-vake---zaderzhany-devyat-chelovek-271439274.html

Трагедия в парке Ваке - задержаны девять человек

Трагедия в парке Ваке - задержаны девять человек

Среди задержанных чиновник мэрии Тбилиси и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе 18.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-18T18:04+0400

2022-10-18T18:04+0400

2022-10-18T18:48+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

парк ваке

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_387ea44c0788fc80f54c7bed9f67ba25.jpg

ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Полиция задержала девять человек по делу о гибели 13-летней девочки вследствие удара током в фонтане в парке Ваке в Тбилиси, говорится в заявлении МВД Грузии. Несчастный случай произошел в парке 13 октября, на второй день после открытия отремонтированного фонтана. Троих подростков ударило током, когда они спустились в фонтан за упавшим туда мячом. Спасти удалось лишь двоих, 13-летняя девочка скончалась.По обвинению в служебной халатности, повлекшей смерть человека, задержан заместитель главы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.Также за халатность, повлекшей смерть человека, и использование поддельных документов задержан директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе.Делопроизводителя той же компании, а также представителя компании "Нью метал дизайн" задержали за халатность, повлекшую смерть человека."Никто не сможет уйти от ответственности" – Мдинарадзе о трагедии в парке Ваке>>За поощрение создания поддельного документа задержан сотрудник "Гринсервис +". За изготовление и продажу поддельного официального документа задержаны директор и инспектор компании "Мшенэксперти". Кроме того, два сварщика задержаны за нарушение правил работ на элеткрообъекте, повлекшим смерть человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, парк ваке