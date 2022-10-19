https://sputnik-georgia.ru/20221019/kaladze-rasporyadilsya-proverit-obekty-v-tbilisi-s-ekspertizoy-msheneksperti-271462547.html
Каладзе распорядился проверить объекты в Тбилиси с экспертизой "Мшенэксперти"
Каладзе распорядился проверить объекты в Тбилиси с экспертизой "Мшенэксперти"
Директор и инспектор "Мшенэксперти" накануне были задержаны по делу о трагедии в парке Ваке 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T13:17+0400
2022-10-19T13:17+0400
2022-10-19T14:00+0400
новости
каха каладзе
грузия
тбилиси
парк ваке
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил всем структурам городского правительства и компаниям при мэрии проверить на соответствие нормам объекты в городе, экспертизу которых ранее провела компания "Мшенэксперти". Директор и инспектор "Мшенэксперти" накануне оказались в числе девяти задержанных по делу о гибели 13-летней девочки вследствие удара током в фонтане в парке Ваке в Тбилиси. В фонтан, который только отремонтировали, за мячом спустились трое подростков, спасти удалось лишь двоих. Несчастный случай произошел 13 октября. "Это экспертное бюро, которое следствие обвиняет в выдаче фальсифицированного заключения", – сказал Каладзе на заседании правительства. Мэр отметил, что главное – не допустить трагедий в будущем.Следствие утверждает, что написать фальшивое заключение директора и инспектора "Мшенэксперти" уговорил сотрудник компании "Гринсервис +", с которой мэрия заключила соглашение об осуществлении работ на фонтанах и каскаде в парке Ваке. Первоначальное заключение "Мшенэксперти" не удовлетворяло обязательным требованиям контракта между муниципалитетом и компанией "Гринсервис +", и служба охраны окружающей среды мэрии не приняла бы работы в таком виде, сказано в материалах следствия. Детали делаРечь идет о дополнительных работах, которые были проведены после завершения работы на центральном фонтане. Заместитель главы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили поручил компании-контрактору завернуть черные водопроводные трубы, которые выходили из электромотора, находящегося в фонтане, в нержавеющую конструкцию белого цвета.Компания "Гринсервис +" поручила эту работу своему подконтрактору – компании "Нью метал дизайн", которая, в свою очередь, наняла двоих частных сварщиков. Следствие утверждает, что сварщики нарушили меры безопасности. В частности, 22 сентября 2022 года они для закрепления нержавеющей конструкции на трубах сняли металлическую решетку, в которую был упакован электромотор. Возвращая решетку на место, сварщики зажали электропровод между решеткой и бетонной поверхностью, повредив таким образом его изоляцию.Проведенные работы никто так и не проверил – ни "Гринсервис +", ни "Нью метал дизайн", ни мэрия, сказано в материалах дела. Трагедия в парке Ваке - задержаны девять человек>>Компания "Гринсервис +" оформила соглашение с компанией "Мшенэксперти" для составления экспертного заключения, необходимого для последующего оформления акта приема-сдачи объекта со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.Директор компании и инспектор осуществили проверку стоимости объема фактически выполненных работ и предоставили проект сотруднику "Гринсервис +". Полученное заключение не удовлетворяло требованиям контракта с муниципалитетом, поэтому сотрудник "Гринсервис +" за продолжение сотрудничества в будущем уговорил представителей экспертного бюро написать иное заключение. Следствие утверждает, что директор и инспектор "Мшенэксперти" 25 августа 2022 года составили фальшивый официальный документ – отчет, в заключительной части которого зафиксировали соответствие выполненных работ нормам и стандартам строительства.По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе.
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новости, каха каладзе, грузия, тбилиси, парк ваке
новости, каха каладзе, грузия, тбилиси, парк ваке
Каладзе распорядился проверить объекты в Тбилиси с экспертизой "Мшенэксперти"
13:17 19.10.2022 (обновлено: 14:00 19.10.2022)
Директор и инспектор "Мшенэксперти" накануне были задержаны по делу о трагедии в парке Ваке
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе поручил всем структурам городского правительства и компаниям при мэрии проверить на соответствие нормам объекты в городе, экспертизу которых ранее провела компания "Мшенэксперти".
Директор и инспектор "Мшенэксперти" накануне оказались в числе девяти задержанных по делу о гибели 13-летней девочки вследствие удара током в фонтане в парке Ваке в Тбилиси. В фонтан, который только отремонтировали, за мячом спустились трое подростков, спасти удалось лишь двоих. Несчастный случай произошел 13 октября.
"Это экспертное бюро, которое следствие обвиняет в выдаче фальсифицированного заключения", – сказал Каладзе на заседании правительства.
Мэр отметил, что главное – не допустить трагедий в будущем.
"К сожалению, время не вернуть вспять, и сегодня единственное, что может сделать каждый из нас, это сделать все, чтобы подобные трагедии не повторялись... К этому нас обязывает и память о Марите (погибшая девочка – ред.)", – заявил Каладзе.
Следствие утверждает, что написать фальшивое заключение директора и инспектора "Мшенэксперти" уговорил сотрудник компании "Гринсервис +", с которой мэрия заключила соглашение об осуществлении работ на фонтанах и каскаде в парке Ваке.
Первоначальное заключение "Мшенэксперти" не удовлетворяло обязательным требованиям контракта между муниципалитетом и компанией "Гринсервис +", и служба охраны окружающей среды мэрии не приняла бы работы в таком виде, сказано в материалах следствия.
Детали дела
Речь идет о дополнительных работах, которые были проведены после завершения работы на центральном фонтане. Заместитель главы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили поручил компании-контрактору завернуть черные водопроводные трубы, которые выходили из электромотора, находящегося в фонтане, в нержавеющую конструкцию белого цвета.
Компания "Гринсервис +" поручила эту работу своему подконтрактору – компании "Нью метал дизайн", которая, в свою очередь, наняла двоих частных сварщиков.
Следствие утверждает, что сварщики нарушили меры безопасности. В частности, 22 сентября 2022 года они для закрепления нержавеющей конструкции на трубах сняли металлическую решетку, в которую был упакован электромотор. Возвращая решетку на место, сварщики зажали электропровод между решеткой и бетонной поверхностью, повредив таким образом его изоляцию.
Проведенные работы никто так и не проверил – ни "Гринсервис +", ни "Нью метал дизайн", ни мэрия, сказано в материалах дела.
Компания "Гринсервис +" оформила соглашение с компанией "Мшенэксперти" для составления экспертного заключения, необходимого для последующего оформления акта приема-сдачи объекта со службой охраны окружающей среды мэрии Тбилиси.
Директор компании и инспектор осуществили проверку стоимости объема фактически выполненных работ и предоставили проект сотруднику "Гринсервис +". Полученное заключение не удовлетворяло требованиям контракта с муниципалитетом, поэтому сотрудник "Гринсервис +" за продолжение сотрудничества в будущем уговорил представителей экспертного бюро написать иное заключение.
Следствие утверждает, что директор и инспектор "Мшенэксперти" 25 августа 2022 года составили фальшивый официальный документ – отчет, в заключительной части которого зафиксировали соответствие выполненных работ нормам и стандартам строительства.
По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы службы охраны окружающей среды Георгий Вахтангашвили и директор компании "Гринсервис +" Лаша Пурцхванидзе.