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С кем сыграет юношеская сборная Грузии на ЧЕ-2023 – расписание матчей

С кем сыграет юношеская сборная Грузии на ЧЕ-2023 – расписание матчей

Жеребьевка команд состоялась 18 октября в столице Румынии 19.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Юношеская сборная Грузии по футболу (U-21) сыграет со сборными Португалии, Голландии и Бельгии в финальном этапе чемпионата Европы в июне 2023 года, жеребьевка команд состоялась накануне в Бухаресте.Грузия готовится принять чемпионат Европы по футболу U-21 >>>По решению УЕФА, 24-й чемпионат Европы среди юношей до 21 года пройдет в двух странах. Лучшие молодые игроки Европы приедут в Грузию и Румынию. Такое решение руководящий орган европейского футбола принял на заседании исполкома 3 декабря 2020 года.Расписание игр группы А:21 июня24 июня27 июняФинальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет на стадионе в Батуми, а матч открытия примет Румыния. Групповые матчи пройдут на четырех стадионах – в Батуми, Поти и Тбилиси ("Динамо Арена" имени Бориса Пайчадзе и стадион Михаила Месхи).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, михаил месхи, борис пайчадзе, португалия, румыния, бельгия, динамо арена, уефа, футбол, юношеская сборная грузии по футболу