https://sputnik-georgia.ru/20221019/sbornaya-gruzii-po-greko-rimskoy-borbe-zavoevala-pervye-medali-na-chm-v-ispanii-271461833.html

Сборная Грузии по греко-римской борьбе завоевала первые медали на ЧМ в Испании

Сборная Грузии по греко-римской борьбе завоевала первые медали на ЧМ в Испании

Чемпионат мира по спортивной борьбе стартовал 17 октября в Понтеведра 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Члены сборной Грузии по греко-римской борьбе Георгий Шотадзе (63 кг) и Георгий Тохадзе (55 кг) смогли завоевать первые медали для сборной на чемпионате мира среди юношей (U23) в Испании.В финале турнира Шотадзе встретился с иранцем Мохаммади и проиграл со счетом 0:8, а Тохадзе с таким же счетом победил японца Кена Мацуи в матче за бронзу. Еще один грузинский борец Бека Мелелашвили (87 кг) имел все шансы занять третье место, но проиграл поединок сопернику из Польши.Сегодня в финальном блоке за бронзу поборются Ираклий Дзимистаришвили (60 кг), Диего Чхиквадзе (67 кг), Бека Гурули (82 кг) и Георгий Кацанашвили (97 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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