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Сборная Грузии по греко-римской борьбе завоевала первые медали на ЧМ в Испании
Сборная Грузии по греко-римской борьбе завоевала первые медали на ЧМ в Испании
Чемпионат мира по спортивной борьбе стартовал 17 октября в Понтеведра 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Члены сборной Грузии по греко-римской борьбе Георгий Шотадзе (63 кг) и Георгий Тохадзе (55 кг) смогли завоевать первые медали для сборной на чемпионате мира среди юношей (U23) в Испании.В финале турнира Шотадзе встретился с иранцем Мохаммади и проиграл со счетом 0:8, а Тохадзе с таким же счетом победил японца Кена Мацуи в матче за бронзу. Еще один грузинский борец Бека Мелелашвили (87 кг) имел все шансы занять третье место, но проиграл поединок сопернику из Польши.Сегодня в финальном блоке за бронзу поборются Ираклий Дзимистаришвили (60 кг), Диего Чхиквадзе (67 кг), Бека Гурули (82 кг) и Георгий Кацанашвили (97 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, польша, борьба
спорт, грузия, новости, испания, тбилиси, польша, борьба
Сборная Грузии по греко-римской борьбе завоевала первые медали на ЧМ в Испании
Чемпионат мира по спортивной борьбе стартовал 17 октября в Понтеведра
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Члены сборной Грузии по греко-римской борьбе Георгий Шотадзе (63 кг) и Георгий Тохадзе (55 кг) смогли завоевать первые медали для сборной на чемпионате мира среди юношей (U23) в Испании.
Чемпионат мира по спортивной борьбе стартовал 17 октября на коврах спортивного комплекса Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra" в Понтеведра. Открыли мировое первенство борцы греко-римского стиля в весовых категориях до 55, 63, 77, 87 и 130 кг.
В финале турнира Шотадзе встретился с иранцем Мохаммади и проиграл со счетом 0:8, а Тохадзе с таким же счетом победил японца Кена Мацуи в матче за бронзу. Еще один грузинский борец Бека Мелелашвили (87 кг) имел все шансы занять третье место, но проиграл поединок сопернику из Польши.
Сегодня в финальном блоке за бронзу поборются Ираклий Дзимистаришвили (60 кг), Диего Чхиквадзе (67 кг), Бека Гурули (82 кг) и Георгий Кацанашвили (97 кг).