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Трагедия в парке Ваке: обвинения предъявлены шести лицам
Трагедия в парке Ваке: обвинения предъявлены шести лицам
Обвинения предъявлены в служебной и произведственной халатности и нарушении безопасности работ 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T20:03+0400
2022-10-19T20:03+0400
2022-10-19T21:04+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения шести фигурантам резонансного дела о трагедии в парке Ваке, в результате которой погибла 13-летняя девочка.Обвинения предъявлены в служебной и произведственной халатности и нарушении безопасности работ.По данным прокуратуры, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознания. Детей вытащил садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.Причиной появления тока напряжением 380 вольт в воде фонтана стало повреждение кабеля во время ремонтных работ по изменению цвета водосточных труб, выходящих из насоса.Как выяснила прокуратура, изменить черный цвет труб и скрыть их обмоткой белого цвета из нержавеющей стали уже после сдачи объекта в устной форме потребовал заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси от менеджера компании "Гринсервис +", осуществлявшей ремонт фонтана.Менеджер передал поручение директору, а тот поручил выполнение работы представителю компании "Нью метал дизайн", у которой был контракт с "Гринсервис +" . Представитель компании "Нью метал дизайн" нанял двух сварщиков для этой работы.Сварщики 22 сентября 2022 года, чтобы укрепить обмотку сняли металлическую сетку с электрического насоса, а завершив работу укрепили ее так, что кабель, по которому проходил ток напряжением 380 вольт, оказался под ней. Изоляция кабеля была нарушена и ток пошел в воду.При этом ни представитель компании "Нью метал дизайн", ни делопроизводитель компании "Гринсервис +", которым было поручено следить за сварщиками не проверили их работу.А директор "Гринсервис +" без экспертной работы сдал ее замглавы департамена охраны окружающей среды, тот принял работу также не проверив ее.По данным прокуратуры замглаве департамента охраны окружающей среды мэрии Тбилиси предъявлено обвинение в служебной халатности, повлекшей смерть человека, директору и делопроизводителю "Гринсервис+", а также представителю "Нью метал дизайн" - в халатности, повлекшей смерть человека, а двум сварщикам – в нарушении правил безопасности во время осуществления работ, повлекшее смерть человека.Обвиняемым грозит от 4 до 7 лет тюрьмы. Никто из задержанных не признает своей вины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
Трагедия в парке Ваке: обвинения предъявлены шести лицам
20:03 19.10.2022 (обновлено: 21:04 19.10.2022)
Обвинения предъявлены в служебной и произведственной халатности и нарушении безопасности работ
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения шести фигурантам резонансного дела о трагедии в парке Ваке, в результате которой погибла 13-летняя девочка.
Обвинения предъявлены в служебной и произведственной халатности и нарушении безопасности работ.
По данным прокуратуры, 13 октября 2022 года у детей, игравших в парке Ваке в фонтан упал мяч. В воду за мячом прыгнули Андрия Лорткипанидзе и Лазаре Лобжанидзе. Их ударило током и они упали в воду. Марита Мепаришвили спустилась в фонтан, чтобы им помочь, но тоже получила удар током и потеряла сознания. Детей вытащил садовник Деви Мезурнишвили, после чего всех доставили в клинику, где Марита Мепаришвили скончалась от полученной электротравмы.
Причиной появления тока напряжением 380 вольт в воде фонтана стало повреждение кабеля во время ремонтных работ по изменению цвета водосточных труб, выходящих из насоса.
Как выяснила прокуратура, изменить черный цвет труб и скрыть их обмоткой белого цвета из нержавеющей стали уже после сдачи объекта в устной форме потребовал заместитель главы службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси от менеджера компании "Гринсервис +", осуществлявшей ремонт фонтана.
Менеджер передал поручение директору, а тот поручил выполнение работы представителю компании "Нью метал дизайн", у которой был контракт с "Гринсервис +" . Представитель компании "Нью метал дизайн" нанял двух сварщиков для этой работы.
Сварщики 22 сентября 2022 года, чтобы укрепить обмотку сняли металлическую сетку с электрического насоса, а завершив работу укрепили ее так, что кабель, по которому проходил ток напряжением 380 вольт, оказался под ней. Изоляция кабеля была нарушена и ток пошел в воду.
При этом ни представитель компании "Нью метал дизайн", ни делопроизводитель компании "Гринсервис +", которым было поручено следить за сварщиками не проверили их работу.
А директор "Гринсервис +" без экспертной работы сдал ее замглавы департамена охраны окружающей среды, тот принял работу также не проверив ее.
По данным прокуратуры замглаве департамента охраны окружающей среды мэрии Тбилиси предъявлено обвинение в служебной халатности, повлекшей смерть человека, директору и делопроизводителю "Гринсервис+", а также представителю "Нью метал дизайн" - в халатности, повлекшей смерть человека, а двум сварщикам – в нарушении правил безопасности во время осуществления работ, повлекшее смерть человека.
Обвиняемым грозит от 4 до 7 лет тюрьмы. Никто из задержанных не признает своей вины.