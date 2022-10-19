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"Я готов ответить перед законом" – Каладзе о трагедии в парке Ваке
"Я готов ответить перед законом" – Каладзе о трагедии в парке Ваке
Установление правды – единственное, что может принести хоть малейшее облегчение, сказал градоначальник 19.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-19T14:39+0400
2022-10-19T14:39+0400
2022-10-19T14:44+0400
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов понести наказание по всей строгости закона, в случае выявления хоть малейшей его вины в трагедии в парке Ваке.Во вторник министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании девяти человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября этого года, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла.Как заявил Каладзе на заседании столичного правительства, для него "болезненно" осознавать, что среди задержанных есть и сотрудник мэрии."Но установление правды – единственное, что может принести хоть малейшее облегчение. Надеюсь, что правда будет установлена в отношении всех и не останется никаких вопросов", – отметил мэр.По обвинению в служебной халатности, повлекшей смерть человека, задержан заместитель главы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси. В среду начальник службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили подал отставку, заявив, что чувствует свою моральную ответственность.Ранее замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили заявил, что число обвиняемых по делу о трагедии в парке Ваке в Тбилиси может увеличиться.На данном этапе следствие установило, что двое сварщиков, менявших дизайн труб воды в фонтане, прижали электрический провод решеткой к бетону и повредили его изоляцию.Ни в компании, которая наняла рабочих, ни в компании, осуществлявшей обновление фонтанов в парке, ни в службе охраны окружающей среду не проверили работу сварщиков, в результате чего любой прикоснувшийся к воде работающего фонтана получал бы удар током.Кроме того, следствие установило, что никто из инспекторов не оценивал работу компании по обновлению фонтанов на соответствие нормам строительства, действующим в Грузии.Для составления акта-приема сдачи работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Задержанных по делу обвиняют в халатности, изготовлении фальшивых документов и нарушении правил работ на энергообъекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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парк ваке, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, происшествия, мэрия тбилиси
парк ваке, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, происшествия, мэрия тбилиси
"Я готов ответить перед законом" – Каладзе о трагедии в парке Ваке
14:39 19.10.2022 (обновлено: 14:44 19.10.2022)
Установление правды – единственное, что может принести хоть малейшее облегчение, сказал градоначальник
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов понести наказание по всей строгости закона, в случае выявления хоть малейшей его вины в трагедии в парке Ваке.
Во вторник министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании девяти человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября этого года, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла.
"У меня нет никакого морального права оценить процесс расследования. Перед законом все ответственны и равны. Закон не может быть ни слишком мягким и ни слишком строгим к кому-то. Еще раз повторяю, если будет выявлена хоть малейшая моя вина, лично я готов ответить перед законом по всей строгости", – сказал Каладзе.
Как заявил Каладзе на заседании столичного правительства, для него "болезненно" осознавать, что среди задержанных есть и сотрудник мэрии.
"Но установление правды – единственное, что может принести хоть малейшее облегчение. Надеюсь, что правда будет установлена в отношении всех и не останется никаких вопросов", – отметил мэр.
По обвинению в служебной халатности, повлекшей смерть человека, задержан заместитель главы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси. В среду начальник службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили подал отставку, заявив, что чувствует свою моральную ответственность.
Ранее замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили заявил, что число обвиняемых по делу о трагедии в парке Ваке в Тбилиси может увеличиться.
На данном этапе следствие установило, что двое сварщиков, менявших дизайн труб воды в фонтане, прижали электрический провод решеткой к бетону и повредили его изоляцию.
Ни в компании, которая наняла рабочих, ни в компании, осуществлявшей обновление фонтанов в парке, ни в службе охраны окружающей среду не проверили работу сварщиков, в результате чего любой прикоснувшийся к воде работающего фонтана получал бы удар током.
Кроме того, следствие установило, что никто из инспекторов не оценивал работу компании по обновлению фонтанов на соответствие нормам строительства, действующим в Грузии.
Для составления акта-приема сдачи работ было составлено фальшивое экспертное заключение.
Задержанных по делу обвиняют в халатности, изготовлении фальшивых документов и нарушении правил работ на энергообъекте.