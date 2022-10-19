https://sputnik-georgia.ru/20221019/ya-gotov-otvetit-pered-zakonom--kaladze-o-tragedii-v-parke-vake-271466243.html

"Я готов ответить перед законом" – Каладзе о трагедии в парке Ваке

"Я готов ответить перед законом" – Каладзе о трагедии в парке Ваке

Установление правды – единственное, что может принести хоть малейшее облегчение, сказал градоначальник 19.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-19T14:39+0400

2022-10-19T14:39+0400

2022-10-19T14:44+0400

парк ваке

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что готов понести наказание по всей строгости закона, в случае выявления хоть малейшей его вины в трагедии в парке Ваке.Во вторник министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании девяти человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября этого года, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла.Как заявил Каладзе на заседании столичного правительства, для него "болезненно" осознавать, что среди задержанных есть и сотрудник мэрии."Но установление правды – единственное, что может принести хоть малейшее облегчение. Надеюсь, что правда будет установлена в отношении всех и не останется никаких вопросов", – отметил мэр.По обвинению в служебной халатности, повлекшей смерть человека, задержан заместитель главы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси. В среду начальник службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Гига Гигашвили подал отставку, заявив, что чувствует свою моральную ответственность.Ранее замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили заявил, что число обвиняемых по делу о трагедии в парке Ваке в Тбилиси может увеличиться.На данном этапе следствие установило, что двое сварщиков, менявших дизайн труб воды в фонтане, прижали электрический провод решеткой к бетону и повредили его изоляцию.Ни в компании, которая наняла рабочих, ни в компании, осуществлявшей обновление фонтанов в парке, ни в службе охраны окружающей среду не проверили работу сварщиков, в результате чего любой прикоснувшийся к воде работающего фонтана получал бы удар током.Кроме того, следствие установило, что никто из инспекторов не оценивал работу компании по обновлению фонтанов на соответствие нормам строительства, действующим в Грузии.Для составления акта-приема сдачи работ было составлено фальшивое экспертное заключение.Задержанных по делу обвиняют в халатности, изготовлении фальшивых документов и нарушении правил работ на энергообъекте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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парк ваке, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, происшествия, мэрия тбилиси