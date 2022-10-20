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Депутат "Грузинской мечты": неизвестно, чего можно ждать от Украины

Депутат "Грузинской мечты": неизвестно, чего можно ждать от Украины

Выбирать такие решения плохо, и я не знаю, чего ожидать после этого, заявил депутат 20.10.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. После того как Украина требовала открыть в Грузии второй фронт, ее остальные решения не удивляют, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Михаил Сарджвеладзе, комментируя внесение Украиной в санкционный список четырех граждан Грузии.Указом президента Украины Владимира Зеленского Украина внесла в свой список подлежащих санкциям Александра Иванишвили, его супругу Кетеван Хазарадзе, Учу Мамацашвили и его сына Тите Мамацашвили. Все они связаны с семьей основателя правящей партии Грузии миллардера Бидзины Иванишвили."От ведомства, руководитель которого не так давно выступал и заявлял, что Грузия должна открыть второй фронт и должны погибать грузинские женщины и дети, не удивляет, и в этой последовательности нет никакой логики. Выбирать такие решения плохо, и я не знаю, чего ожидать после этого", - сказал Сарджвеладзе журналистам.В Грузии осудили введение Украиной санкций против граждан страны >>Согласно указу президента Украины, попавшим под санкции гражданам Грузии не только заморозили украинские активы и аннулировали действующие лицензии, но и запретили осуществлять торговые отношения или транзит товаров через Украину.Аналогичные санкции для граждан Грузии Украина будет требовать ввести от ЕС, США и других стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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