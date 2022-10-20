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В Грузии осудили введение Украиной санкций против граждан страны
В Грузии осудили введение Украиной санкций против граждан страны
Согласно указу Зеленского, попавшим под санкции гражданам Грузии заморозили активы на Украине 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T18:00+0400
2022-10-20T18:00+0400
2022-10-20T18:12+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Украина стала второй страной после России, которая ввела санкции против граждан Грузии, написал в соцсети первый заместитель главы комитета по внешним связям Леван Карумидзе.Указом президента Владимира Зеленского Украина внесла в свой список подлежащих санкциям Александра Иванишвили, его супругу Кетеван Хазарадзе, Учу Мамацашвили и его сына Тите Мамацашвили. Все они связаны с семьей основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардера Бидзины Иванишвили.Согласно указу Зеленского, попавшим под санкции гражданам Грузии не только заморозили украинские активы и аннулировали действующие лицензии, но и запретили осуществлять торговые отношения или транзит товаров через Украину.Аналогичные санкции для граждан Грузии Украина намерена требовать ввести от ЕС, США и других стран.Самого Бидзины Иванишвили в украинском списке нет, несмотря на то, что представители власти Украины, так же как и ведущие оппозиционные партии Грузии, называют его олигархом со связями в России. Закон о деолигархизации в Грузии - все, что надо знать>>Более того, в июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, владимир зеленский, бидзина иванишвили, украина, сша, санкции
грузия, новости, политика, владимир зеленский, бидзина иванишвили, украина, сша, санкции
В Грузии осудили введение Украиной санкций против граждан страны
18:00 20.10.2022 (обновлено: 18:12 20.10.2022)
Согласно указу Зеленского, попавшим под санкции гражданам Грузии заморозили активы на Украине
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Украина стала второй страной после России, которая ввела санкции против граждан Грузии, написал в соцсети первый заместитель главы комитета по внешним связям Леван Карумидзе.
Указом президента Владимира Зеленского Украина внесла в свой список подлежащих санкциям Александра Иванишвили, его супругу Кетеван Хазарадзе, Учу Мамацашвили и его сына Тите Мамацашвили. Все они связаны с семьей основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардера Бидзины Иванишвили.
"Для меня большое разочарование, что Украина стала второй страной в мире, которая ввела санкции против грузин. Вторая после России", - написал депутат от "Грузинской мечты" Карумидзе.
Согласно указу Зеленского, попавшим под санкции гражданам Грузии не только заморозили украинские активы и аннулировали действующие лицензии, но и запретили осуществлять торговые отношения или транзит товаров через Украину.
Аналогичные санкции для граждан Грузии Украина намерена требовать ввести от ЕС, США и других стран.
Самого Бидзины Иванишвили в украинском списке нет, несмотря на то, что представители власти Украины, так же как и ведущие оппозиционные партии Грузии, называют его олигархом со связями в России.
Более того, в июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.