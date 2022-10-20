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Глава "Грузинской мечты": односторонняя дружба с Украиной началась до февраля 2022 года
Глава "Грузинской мечты": односторонняя дружба с Украиной началась до февраля 2022 года
Мы не должны поддаваться эмоциям и сохраним одностороннюю дружбу ради украинского народа, заявил лидер правящей партии 20.10.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Появление экс-генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили на встрече Генпрокурора Украины с представителями Совета Европе является продолжением односторонней дружбы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Генпрокурор Украины Андрей Костин встретился с представителями Совета Европы, там же присутствовал разыскиваемый властями Грузии Адеишвили, ныне занимающий пост советника Генпрокурора Украины. Фото со встречи опубликовал Костин в соцсети Твиттер.Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.Председатель партии "Грузинская мечта": решение Зеленского – попытка отчаявшегося &gt;&gt;На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, зураб адеишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузинская мечта
грузия, новости, политика, зураб адеишвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузинская мечта

Глава "Грузинской мечты": односторонняя дружба с Украиной началась до февраля 2022 года

22:15 20.10.2022
© press-service of the Tbilisi CIty HallИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 20.10.2022
© press-service of the Tbilisi CIty Hall
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Мы не должны поддаваться эмоциям и сохраним одностороннюю дружбу ради украинского народа, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Появление экс-генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили на встрече Генпрокурора Украины с представителями Совета Европе является продолжением односторонней дружбы, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Генпрокурор Украины Андрей Костин встретился с представителями Совета Европы, там же присутствовал разыскиваемый властями Грузии Адеишвили, ныне занимающий пост советника Генпрокурора Украины. Фото со встречи опубликовал Костин в соцсети Твиттер.

"Человек, обвиняемый в конкретных тяжких преступлениях, который был одним из руководителей репрессивной машины, одним из инициаторов и исполнителем рэкета бизнеса, выступающий от имени власти в европейских структурах- это продолжение односторонней дружбы. Это тяжело и печально, но мы не должны поддаваться эмоциям и сохраним одностороннюю дружбу ради украинского народа", - сказал Кобахидзе.

Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили, входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.
Председатель партии "Грузинская мечта": решение Зеленского – попытка отчаявшегося >>
На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по шести уголовным делами и заочно приговорен к шести годам заключения.
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