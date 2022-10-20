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Председатель партии "Грузинская мечта": решение Зеленского – попытка отчаявшегося
Председатель партии "Грузинская мечта": решение Зеленского – попытка отчаявшегося
В Грузии не будет открыт второй фронт, как бы ее ни шантажировали, заявил лидер правящей партии 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T20:37+0400
2022-10-20T20:37+0400
2022-10-20T20:44+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Введение санкций против членов семьи основателя правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили можно рассматриать как отчаянную попытку шантажа, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.Указом президента Владимира Зеленского Украина внесла в свой список подлежащих санкциям Александра Иванишвили, его супругу Кетеван Хазарадзе, Учу Мамацашвили и его сына Тите Мамацашвили. Все они связаны с семьей основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардера Бидзины Иванишвили.По словам депутата, властям Украины нужны рычаги, для того чтобы включить Грузию в войну, и внесение членов семьи Иванишвили не наказание, а шантаж."Я думаю, в Грузии не будет открыт второй фронт, как бы ее ни шантажировали. Они не знают Бидзину Иванишвили. Они никаким шантажом не заставят Бидзину Иванишвили вернуться в политику, чтобы втянуть страну в войну. Это исключено", - сказал Кобахидзе.Самого Бидзины Иванишвили в украинском списке нет, несмотря на то, что представители власти Украины, так же как и ведущие оппозиционные партии Грузии, называют его олигархом со связями в России.В Грузии осудили введение Украиной санкций против граждан страны >>Более того, в июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.Бидзина Иванишвили окончательно покинул политику в январе 2021 года. С тех пор он не разу не появлялся на публике и не делал публичных заявлений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, владимир зеленский, украина, грузинская мечта
Председатель партии "Грузинская мечта": решение Зеленского – попытка отчаявшегося
20:37 20.10.2022 (обновлено: 20:44 20.10.2022)
В Грузии не будет открыт второй фронт, как бы ее ни шантажировали, заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Введение санкций против членов семьи основателя правящей силы "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили можно рассматриать как отчаянную попытку шантажа, заявил глава партии Ираклий Кобахидзе.
Указом президента Владимира Зеленского Украина внесла в свой список подлежащих санкциям Александра Иванишвили, его супругу Кетеван Хазарадзе, Учу Мамацашвили и его сына Тите Мамацашвили. Все они связаны с семьей основателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардера Бидзины Иванишвили.
"В санкциях упомянуты несколько членов семьи Бидзины Иванишвили, но знаете, что за риторика этому предшествовала и что находится в контексте всего этого – шантажом затянуть страну в войну и тут открыть второй фронт. Это отчаянная попытка", - сказал Кобахидзе.
По словам депутата, властям Украины нужны рычаги, для того чтобы включить Грузию в войну, и внесение членов семьи Иванишвили не наказание, а шантаж.
"Я думаю, в Грузии не будет открыт второй фронт, как бы ее ни шантажировали. Они не знают Бидзину Иванишвили. Они никаким шантажом не заставят Бидзину Иванишвили вернуться в политику, чтобы втянуть страну в войну. Это исключено", - сказал Кобахидзе.
Самого Бидзины Иванишвили в украинском списке нет, несмотря на то, что представители власти Украины, так же как и ведущие оппозиционные партии Грузии, называют его олигархом со связями в России.
Более того, в июне Европарламент принял жесткую резолюцию по Грузии, в которой среди прочего говорится о деструктивной роли Иванишвили – "единственного олигарха в Грузии, у которого личные и деловые связи с Кремлем". Одной из рекомендаций Совету Евросоюза было введение индивидуальных санкций против Иванишвили.
Бидзина Иванишвили окончательно покинул политику в январе 2021 года. С тех пор он не разу не появлялся на публике и не делал публичных заявлений.