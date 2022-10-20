https://sputnik-georgia.ru/20221020/gruzinskie-bortsy-stali-vtorymi-v-komandnom-zachete-na-chempionate-mira-v-ispanii-271497816.html

Грузинские борцы стали вторыми в командном зачете на чемпионате мира в Испании

Грузинские борцы стали вторыми в командном зачете на чемпионате мира в Испании

На счету грузинских спортсменов четыре медали 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Борцы сборной Грузии п греко-римской борьбе до 23 лет заняли второе место в командном зачете на чемпионате мира в испанском Понтеведре c четырьмя медалями, сообщает Федерация борьбы Грузии.Чемпионат мира по спортивной борьбе стартовал 17 октября на коврах спортивного комплекса Pavillón Municipal dos Deportes de Pontevedra" в Понтеведра. Открыли мировое первенство борцы греко-римского стиля в весовых категориях до 55, 63, 77, 87 и 130 кг.В последний день турнира Диего Чхиквадзе (67 кг) и Бека Гурули (82 кг) завоевали бронзовые медали. В борьбе за третье место Чхиквадзе победил колумбийца Хулиана Асеведо со счетом 3:1, а Гурули легко одолел турка Али Ханча - 9:0.Ранее во второй день соревнований сборная Грузии завоевала две медали – серебро досталось Георгию Шотадзе (63 кг), а бронза - Гергию Тохадзе (55 кг).С завтрашнего дня, 21 октября, начнут соревноваться борцы вольного стиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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