https://sputnik-georgia.ru/20221020/gruzinskie-melkombinaty-mogut-vnov-priostanovit-proizvodstvo-271516247.html

Грузинские мелькомбинаты могут вновь приостановить производство

Грузинские мелькомбинаты могут вновь приостановить производство

На вчерашний день пошлина на одну тонну пшеницы составляет 47 долларов, тогда как на прошлой неделе она составляла 32 доллара, заявил глава Ассоциации... 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T17:28+0400

2022-10-20T17:28+0400

2022-10-20T17:54+0400

грузия

новости

экономика

леван силагава

зерно

хлеб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23364/12/233641247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c057c5a15dc14141cadd90d594e2e2c8.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. На фоне повышения экспортной пошлины на российскую пшеницу, в Грузии упор будет делаться на импорт муки, что в свою очередь приведет к очередной остановке мелькомбинатов страны, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.Россия повысила еженедельную пошлину на экспорт пшеницы на 50% с 18-25 сентября в рамках механизма зернового демпфера.Трудные времена для грузинских мукомолов настали прошлым летом, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу."В последние два месяца, когда началась уборка в Украине, России и Казахстане, из-за большого урожая пшеницы цены упали, пшеница и мука подешевели, мельницы заработали. Однако сегодня, к сожалению, у нас опять обратная ситуация, мелькомбинаты второй раз входят в ту же фазу", - сказал Силагава.Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO >>В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Россия остается и самым крупным поставщиком муки в Грузию. По статистике в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 130,8 тысячи тонн на сумму 49,2 миллиона долларов, а также 96,6 тысячи тонн пшеницы и меслина на сумму 35,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно, хлеб