https://sputnik-georgia.ru/20221020/gruzinskie-melkombinaty-mogut-vnov-priostanovit-proizvodstvo-271516247.html
Грузинские мелькомбинаты могут вновь приостановить производство
Грузинские мелькомбинаты могут вновь приостановить производство
На вчерашний день пошлина на одну тонну пшеницы составляет 47 долларов, тогда как на прошлой неделе она составляла 32 доллара, заявил глава Ассоциации... 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T17:28+0400
2022-10-20T17:28+0400
2022-10-20T17:54+0400
грузия
новости
экономика
леван силагава
зерно
хлеб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23364/12/233641247_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c057c5a15dc14141cadd90d594e2e2c8.jpg
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. На фоне повышения экспортной пошлины на российскую пшеницу, в Грузии упор будет делаться на импорт муки, что в свою очередь приведет к очередной остановке мелькомбинатов страны, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.Россия повысила еженедельную пошлину на экспорт пшеницы на 50% с 18-25 сентября в рамках механизма зернового демпфера.Трудные времена для грузинских мукомолов настали прошлым летом, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу."В последние два месяца, когда началась уборка в Украине, России и Казахстане, из-за большого урожая пшеницы цены упали, пшеница и мука подешевели, мельницы заработали. Однако сегодня, к сожалению, у нас опять обратная ситуация, мелькомбинаты второй раз входят в ту же фазу", - сказал Силагава.Производство зерновых в мире в текущем сезоне может сократиться – отчет FAO >>В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.Россия остается и самым крупным поставщиком муки в Грузию. По статистике в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 130,8 тысячи тонн на сумму 49,2 миллиона долларов, а также 96,6 тысячи тонн пшеницы и меслина на сумму 35,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23364/12/233641247_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab61313fb7401c27e54364b535a8c862.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно, хлеб
грузия, новости, экономика, леван силагава, зерно, хлеб
Грузинские мелькомбинаты могут вновь приостановить производство
17:28 20.10.2022 (обновлено: 17:54 20.10.2022)
На вчерашний день пошлина на одну тонну пшеницы составляет 47 долларов, тогда как на прошлой неделе она составляла 32 доллара, заявил глава Ассоциации мукомолов
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. На фоне повышения экспортной пошлины на российскую пшеницу, в Грузии упор будет делаться на импорт муки, что в свою очередь приведет к очередной остановке мелькомбинатов страны, заявил исполнительный директор Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава.
Россия повысила еженедельную пошлину на экспорт пшеницы на 50% с 18-25 сентября в рамках механизма зернового демпфера.
"По состоянию на вчерашний день пошлина на одну тонну пшеницы составляет 47 долларов, тогда как на прошлой неделе она составляла 32 доллара… Из-за того, что экспортная пошлина резко возрастает, заводы и местное производство сталкиваются с угрозой остановки. Муку, вероятно, снова будут завозить в Грузию", - сказал Силагава журналистам.
Трудные времена для грузинских мукомолов настали прошлым летом, после введения Россией механизма плавающей пошлины на экспорт зерновых. Поэтому Грузия в несколько раз увеличила импорт муки из РФ, на этот продукт экспортная пошлина не взымается, соответственно сократив в прошлом году импорт пшеницы больше чем на 30%. Как результат, почти все мелькомбинаты страны прекратили работу.
"В последние два месяца, когда началась уборка в Украине, России и Казахстане, из-за большого урожая пшеницы цены упали, пшеница и мука подешевели, мельницы заработали. Однако сегодня, к сожалению, у нас опять обратная ситуация, мелькомбинаты второй раз входят в ту же фазу", - сказал Силагава.
В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Основную часть пшеницы страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 70% от импорта этого зерна. Ее стоимость была самой выгодной для Грузии.
Россия остается и самым крупным поставщиком муки в Грузию. По статистике в январе-сентябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 130,8 тысячи тонн на сумму 49,2 миллиона долларов, а также 96,6 тысячи тонн пшеницы и меслина на сумму 35,7 миллиона долларов.