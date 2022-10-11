https://sputnik-georgia.ru/20221011/zakon-o-deoligarkhizatsii-v-gruzii---vse-chto-nado-znat-271253480.html

Закон о деолигархизации в Грузии - все, что надо знать

Закон о деолигархизации в Грузии - все, что надо знать

Олигарху будет запрещено жертвовать партиям, в том числе и услугами, непосредственно самому или через компании 11.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-11T22:06+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Парламент Грузии приступает к рассмотрению нового для страны закона "О деолигархизации", в котором не только расшифровывается сам термин "олигарх" для Грузии, но также устанавливаются правила признания лица олигархом и ограничения для них.Проект закона на 12 страниц разработан в рамках рабочей группы при юридическом комитете парламента Грузии, в которой принимали участие как представители правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так и часть оппозиционных партий, в том числе "За Грузию" ,"Граждане" и "Новый политический центр - Гирчи".Кто такой олигархСогласно проекту закона, "олигарх" - это физическое лиц, удовлетворяющее как минимум трем из четырех нижеперечисленных критериев.Нюансы деятельности олигархаПод участием в политической жизни для признания олигархом подразумевается занятие человеком политических должностей в правительстве, парламенте или других органах исполнительной власти, а также должности президента Нацбанка, Генпрокурора их заместителей.Кроме того, под участием в политической жизни подразумевается занятие должности в органе управления партией, а также финансирование ее активностей , политической кампании или акций или демонстраций.Закон о деолигархизации – "Грузинская мечта" обвиняет оппозицию в двойных стандартах >>При этом, под финансированием политической активности партии или акций партии подразумеваются как пожертвования партии, так и выделение денег или предоставление услуг в пользу участников политической кампании или акции или членов их семьей , а также финансирование предвыборной кампании.Что касается влияния на СМИ, то по законопроекту под этим критерием подразумевается владение или основание СМИ, в том числе бенефициарное владение, а также контроль над владельцем СМИ.Процедура признания олигархомОлигархом лицо признает парламент на основании информации правительства Грузии, члена Национального совета безопасности, Национального банка, Службы государственной безопасности, Национального агентства конкуренции, члена парламент, комитета парламента или фракции.В парламенте проходит слушание на комитетах парламента, и у кандидата в "олигархи" есть право лично обратиться к депутатам.После признания парламентом лица "олигархом" он вносится в реестр олигархов.В реестре будет указано решение парламента о признании лица олигархом и его обоснование, имя олигарха и декларации контактов с олигархом. Последнюю обязаны заполнять лица, у которых была встреча или разговор с олигархом, в том числе в электронном виде или по телефону.Закон о деолигархизации должен основываться на справедливых принципах – депутат>>О контактах с олигархами обязаны сообщать президент Грузии, председатель парламента и его заместители, премьер-министр, вице-премьеры, глава СГБ и его заместители, Генеральный прокурор и его заместители, президент и вице-президент Нацбанка, судьи, руководители органов, находящихся в подчинении премьер-министра.Также о контактах с олигархами должны информировать в виде декларации главы и члены Национальной комиссии по коммуникациям, руководитель Агентства конкуренции и член агентства, председатель и члены ЦИК, члены Высшего совета юстиции, секретарь Национального совета безопасности, руководитель Национального агентства госимущеста и его заместители, директор Антикоррупционного агентства и его заместители, Народный защитник, чиновники первого и второго ранга, губернаторы, военные в высших званиях, руководители правоохранительных органов, руководство госпредприятий и другие чиновники.Они в декларации указывают не только время контакта, но и итоги этого контакта.Что дает статус олигархаПосле признания официально "олигархом" на лицо будет наложен ряд ограничений.В частности, олигарху будет запрещено жертвовать партиям, в том числе и услугами, непосредственно самому или через компании, бенефециарным владельцем которых он является, а также вносить деньги в избирательный фонд кандидатов.Закон о деолигархизации в Грузии не будет принят без консенсуса – Кобахидзе >>Кроме того ему будет запрещено участвовать в финансировании любой политической кампании или акции с политическим требованием и участвовать в проектах масштабной приватизации.Также после признания "олигархами" лица будут обязаны предоставлять ежегодные декларации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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