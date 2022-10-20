https://sputnik-georgia.ru/20221020/gruziya-verna-idee-prodolzheniya-intensivnykh-reform--premer-271520369.html
Грузия верна идее продолжения интенсивных реформ – премьер
Грузия верна идее продолжения интенсивных реформ – премьер
Для управления окружающей средой Грузия улучшила системы природоохранной оценки и внедрила действенные механизмы участия общественности в процессе принятия... 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузия остается приверженной идее продолжения интенсивных реформ для обеспечения лучшей защиты окружающей среды и биоразнообразия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Об этом глава грузинского правительства заявил в своем видеообращении на международном форуме охраны окружающей среды, который прошел в Индии под названием "Движение миссия жизни – образ жизни, адаптированный к окружающей среде".Как отметил глава грузинского правительства, он приветствует и полностью поддерживает глобальную инициативу премьер-министра Индии Нарендра Моди, которая, по словам Гарибашвили, способствует внедрению осознанной жизни с этологической точки зрения, в рамках которого внимание будет уделено принципам разумного и целенаправленного управления природных ресурсов."В этом плане мы уже предприняли значительные шаги для удовлетворения наших международных обязательств, так же как и для выполнения обязательств, взятых соглашением об ассоциации Грузии с Евросоюзом", - отметил Гарибашвили.По словам премьера, для управления окружающей средой Грузия улучшила системы природоохранной оценки и внедрила более действенные механизмы участия общественности на ранних этапах процесса принятия решений по экологическим вопросам.Специалисты Грузии исследуют Черное море с помощью новейшего устройства >>Кроме того, как отметил Гарибашвили, в последнее время по всей стране были проведены крупные реформы в области охраны атмосферного воздуха для повышения его качества."Грузия в числе тех немногих стран в мире, где национальные парки действительно являются национальным приоритетом высокого уровня, что также прописано в документах и стратегиях национальной политики", - отметил Гарибашвили.Площадь национальных парков Грузии значительно расширилась и сегодня покрывает почти 12 процентов территории страны, подчеркнул премьер-министр.Многомиллионный грант на экологию получила Грузия от Германии >>"Сорок процентов территории моей страны покрыто лесами. Поэтому устойчивое управление лесным фондом является важным приоритетом нашего правительства. Мы не жалеем сил для внедрения устойчивого управления лесными ресурсами", - заявил Гарибашвили.К участникам форума также обратились премьер-министр Индии Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Аргентины Альберто Фернандес.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, экология в грузии, ираклий гарибашвили, нарендра моди, индия, оон
грузия, новости, политика, экология в грузии, ираклий гарибашвили, нарендра моди, индия, оон
Грузия верна идее продолжения интенсивных реформ – премьер
Для управления окружающей средой Грузия улучшила системы природоохранной оценки и внедрила действенные механизмы участия общественности в процессе принятия решений по экологическим вопросам, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Грузия остается приверженной идее продолжения интенсивных реформ для обеспечения лучшей защиты окружающей среды и биоразнообразия, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Об этом глава грузинского правительства заявил в своем видеообращении на международном форуме охраны окружающей среды, который прошел в Индии под названием "Движение миссия жизни – образ жизни, адаптированный к окружающей среде".
"С гордостью хочу заявить, что наша страна остается приверженной идее продолжения интенсивных реформ для обеспечения лучшей защиты окружающей среды и биоразнообразия, ее национальных и международных целей в сфере защиты климата. Твердо верю, что вместе мы можем достичь общей цели и спасти планету", - заявил Гарибашвили.
Как отметил глава грузинского правительства, он приветствует и полностью поддерживает глобальную инициативу премьер-министра Индии Нарендра Моди, которая, по словам Гарибашвили, способствует внедрению осознанной жизни с этологической точки зрения, в рамках которого внимание будет уделено принципам разумного и целенаправленного управления природных ресурсов.
"В этом плане мы уже предприняли значительные шаги для удовлетворения наших международных обязательств, так же как и для выполнения обязательств, взятых соглашением об ассоциации Грузии с Евросоюзом", - отметил Гарибашвили.
По словам премьера, для управления окружающей средой Грузия улучшила системы природоохранной оценки и внедрила более действенные механизмы участия общественности на ранних этапах процесса принятия решений по экологическим вопросам.
Кроме того, как отметил Гарибашвили, в последнее время по всей стране были проведены крупные реформы в области охраны атмосферного воздуха для повышения его качества.
"Грузия в числе тех немногих стран в мире, где национальные парки действительно являются национальным приоритетом высокого уровня, что также прописано в документах и стратегиях национальной политики", - отметил Гарибашвили.
Площадь национальных парков Грузии значительно расширилась и сегодня покрывает почти 12 процентов территории страны, подчеркнул премьер-министр.
"Сорок процентов территории моей страны покрыто лесами. Поэтому устойчивое управление лесным фондом является важным приоритетом нашего правительства. Мы не жалеем сил для внедрения устойчивого управления лесными ресурсами", - заявил Гарибашвили.
К участникам форума также обратились премьер-министр Индии Нарендра Моди, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, президент Аргентины Альберто Фернандес.