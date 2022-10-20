https://sputnik-georgia.ru/20221020/provedenie-yunosheskogo-olimpiyskogo-festivalya-v-bakuriani-obsudili-v-pravitelstve-271518137.html
Проведение юношеского олимпийского фестиваля в Бакуриани обсудили в правительстве
Проведение юношеского олимпийского фестиваля в Бакуриани обсудили в правительстве
В 2023-2024 годах планируется строительство конкретных инфраструктурных объектов для проведения фестиваля 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T19:47+0400
2022-10-20T19:47+0400
2022-10-20T19:47+0400
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ираклий гарибашвили
лери хабелов
бакуриани
международный олимпийский комитет
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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Правительство Грузии выделит 100 млн лари в следующем году на обустройство инфраструктуры в Бакуриани для проведения Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля, сообщает пресс-служба главы правительства.Грузинский зимний курорт Бакуриани в Самцхе-Джавахети официально в ноябре 2020 года получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года.Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов на встрече обсудили мероприятия по подготовке к фестивалю.Бакуриани примет Европейский зимний юношеский олимпийский фестиваль >>По информации пресс-службы, в 2023-2024 годах планируется строительство конкретных инфраструктурных объектов, что в будущем даст возможность грузинским спортсменам тренироваться в определенных видах спорта в своей стране, а не за границей.Глава правительства пообещал полную поддержку главе Национального олимпийского комитета Грузии.Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль, как летний, так и зимний, проводится раз в два года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, спорт, ираклий гарибашвили, лери хабелов, бакуриани, международный олимпийский комитет
грузия, новости, спорт, ираклий гарибашвили, лери хабелов, бакуриани, международный олимпийский комитет
Проведение юношеского олимпийского фестиваля в Бакуриани обсудили в правительстве
В 2023-2024 годах планируется строительство конкретных инфраструктурных объектов для проведения фестиваля
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Правительство Грузии выделит 100 млн лари в следующем году на обустройство инфраструктуры в Бакуриани для проведения Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля, сообщает пресс-служба главы правительства.
Грузинский зимний курорт Бакуриани в Самцхе-Джавахети официально в ноябре 2020 года получил статус хозяина Европейского зимнего юношеского олимпийского фестиваля 2025 года.
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили и глава Национального олимпийского комитета Грузии Лери Хабелов на встрече обсудили мероприятия по подготовке к фестивалю.
По информации пресс-службы, в 2023-2024 годах планируется строительство конкретных инфраструктурных объектов, что в будущем даст возможность грузинским спортсменам тренироваться в определенных видах спорта в своей стране, а не за границей.
Глава правительства пообещал полную поддержку главе Национального олимпийского комитета Грузии.
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль был создан ассоциацией Европейских олимпийских комитетов под эгидой Международного олимпийского комитета. Это региональные международные комплексные спортивные соревнования среди молодых спортсменов из 50 стран ассоциации EOC. Фестиваль, как летний, так и зимний, проводится раз в два года.