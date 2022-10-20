https://sputnik-georgia.ru/20221020/tragediya-v-parke-vake-v-gruzinskoy-mechte-ne-vidyat-prichin-dlya-otstavki-mera-tbilisi-271484756.html
Трагедия в парке Ваке: в "Грузинской мечте" не видят причин для отставки мэра Тбилиси
Трагедия в парке Ваке: в "Грузинской мечте" не видят причин для отставки мэра Тбилиси
Политическая ответственность мэра – пустая спекуляция и абсолютно неуместна, считает Кобахидзе 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T08:01+0400
2022-10-20T08:01+0400
2022-10-20T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не видят необходимости отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе, избранного от их партии, из-за трагедии в парке Ваке.Во вторник министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании девяти человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября этого года, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла. Из-за инцидента оппозиция требует, чтобы Каладзе взял на себя политическую ответственность и ушел в отставку.Мэр Тбилиси Каха Каладзе после задержания обвиняемых по делу еще раз заявил, что готов понести наказание по всей строгости закона, в случае выявления хоть малейшей его вины в трагедии в парке Ваке."Я готов ответить перед законом" – Каладзе о трагедии в парке Ваке>>По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека.В среду начальник службы Гига Гигашвили подал в отставку, заявив, что чувствует моральную ответственность за случившееся.Замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили не исключил, что круг обвиняемых может расшириться. Задержанные к этому времени обвиняются по разным статьям УК – халатность, изготовление фальшивых документов и нарушение правил работ на энергообъекте.Следствие установило, что двое сварщиков во время проводимых в фонтане работ повредили изоляцию электропровода и это никто не проверил.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузинская мечта
грузия, политика, новости, каха каладзе, ираклий кобахидзе, тбилиси, грузинская мечта
Трагедия в парке Ваке: в "Грузинской мечте" не видят причин для отставки мэра Тбилиси
08:01 20.10.2022 (обновлено: 10:18 20.10.2022)
Политическая ответственность мэра – пустая спекуляция и абсолютно неуместна, считает Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не видят необходимости отставки мэра Тбилиси Кахи Каладзе, избранного от их партии, из-за трагедии в парке Ваке.
Во вторник министерство внутренних дел Грузии объявило о задержании девяти человек по делу о трагедии в парке Ваке 13 октября этого года, во время которой от удара током пострадали трое детей, одна из пострадавших, 13-летняя девочка, умерла. Из-за инцидента оппозиция требует, чтобы Каладзе взял на себя политическую ответственность и ушел в отставку.
"В данном случае была конкретная ошибка, равнодушие, которое привело к трагическому результату, хотя системной проблемы нет. В таких условиях политическая ответственность мэра – пустая спекуляция и абсолютно неуместна", – заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе после задержания обвиняемых по делу еще раз заявил, что готов понести наказание по всей строгости закона, в случае выявления хоть малейшей его вины в трагедии в парке Ваке.
По делу задержаны девять человек, в том числе замглавы городской службы охраны окружающей среды мэрии Тбилиси Георгий Вахтангашвили, который обвиняется в служебной халатности, повлекшей смерть человека.
В среду начальник службы Гига Гигашвили подал в отставку, заявив, что чувствует моральную ответственность за случившееся.
Замдиректора департамента полиции Тбилиси Каха Мурадашвили не исключил, что круг обвиняемых может расшириться. Задержанные к этому времени обвиняются по разным статьям УК – халатность, изготовление фальшивых документов и нарушение правил работ на энергообъекте.
Следствие установило, что двое сварщиков во время проводимых в фонтане работ повредили изоляцию электропровода и это никто не проверил.