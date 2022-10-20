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Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии
Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии
Инвесторы получат доступ к активам, которые ранее были неликвидными, и смогут привлекать средства на основе таких неликвидных активов 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T23:38+0400
2022-10-20T23:38+0400
2022-10-20T23:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению проекта нового закона "О секьюритизации", который предполагает возможность выпуска ценных бумаг нового вида.Секьюризация – это альтернативная форма привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки, в том числе в виде кредитов.При этом, если ипотечные облигации может выпускать только кредитный институт, то соглашение по секьюритизации допустимо для более широко спектра, нежели представители финансовых институтов.Законопроект регулирует как выпуск ценных бумаг и их приобретение, так и формы договора и защиту интересов сторон.Иностранные эксперты одобрили проект по выпуску ипотечных облигаций в Грузии >>Секьюритизация позволит вывести со своего баланса базовые активы, которые будут генерировать будущие денежные потоки, и таким образом привлекать средства.Таким образом, инвесторы получат доступ к активам, которые ранее были неликвидными, и смогут привлекать средства на основе таких неликвидных активов.Закон вступит в силу после принятия парламентом в трех чтениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, новости, экономика, парламент грузии
грузия, новости, экономика, парламент грузии
Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии
23:38 20.10.2022 (обновлено: 23:57 20.10.2022)
Инвесторы получат доступ к активам, которые ранее были неликвидными, и смогут привлекать средства на основе таких неликвидных активов
ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению проекта нового закона "О секьюритизации", который предполагает возможность выпуска ценных бумаг нового вида.
Секьюризация – это альтернативная форма привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки, в том числе в виде кредитов.
По своей сути секьюритизация похожа на выпуск ипотечных облигаций, но отличает тем, что облигации остаются на балансе кредитного института, а секьюризация предполагает выход с баланса кредитного института и может покрывать риски и получение прибыли в результате структурирования риска.
При этом, если ипотечные облигации может выпускать только кредитный институт, то соглашение по секьюритизации допустимо для более широко спектра, нежели представители финансовых институтов.
Законопроект регулирует как выпуск ценных бумаг и их приобретение, так и формы договора и защиту интересов сторон.
Секьюритизация позволит вывести со своего баланса базовые активы, которые будут генерировать будущие денежные потоки, и таким образом привлекать средства.
Таким образом, инвесторы получат доступ к активам, которые ранее были неликвидными, и смогут привлекать средства на основе таких неликвидных активов.
Закон вступит в силу после принятия парламентом в трех чтениях.
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