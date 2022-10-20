https://sputnik-georgia.ru/20221020/tsennye-bumagi-novogo-vida-budut-vypuskatsya-v-gruzii-271523906.html

Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии

Ценные бумаги нового вида будут выпускаться в Грузии

Инвесторы получат доступ к активам, которые ранее были неликвидными, и смогут привлекать средства на основе таких неликвидных активов 20.10.2022, Sputnik Грузия

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2022-10-20T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 20 окт – Sputnik. Парламентские комитеты приступают к рассмотрению проекта нового закона "О секьюритизации", который предполагает возможность выпуска ценных бумаг нового вида.Секьюризация – это альтернативная форма привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки, в том числе в виде кредитов.При этом, если ипотечные облигации может выпускать только кредитный институт, то соглашение по секьюритизации допустимо для более широко спектра, нежели представители финансовых институтов.Законопроект регулирует как выпуск ценных бумаг и их приобретение, так и формы договора и защиту интересов сторон.Иностранные эксперты одобрили проект по выпуску ипотечных облигаций в Грузии >>Секьюритизация позволит вывести со своего баланса базовые активы, которые будут генерировать будущие денежные потоки, и таким образом привлекать средства.Таким образом, инвесторы получат доступ к активам, которые ранее были неликвидными, и смогут привлекать средства на основе таких неликвидных активов.Закон вступит в силу после принятия парламентом в трех чтениях.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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