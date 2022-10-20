https://sputnik-georgia.ru/20221020/vlasti-ukrainy-sotrudnichayut-s-prestupnikom--vitse-premer-gruzii-271494075.html

Власти Украины сотрудничают с преступником – вице-премьер Грузии

Власти Украины сотрудничают с преступником – вице-премьер Грузии

Все осужденные в Грузии преступники рано или поздно окажутся в тюрьме, уверена Цулукиани 20.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-20T11:34+0400

2022-10-20T11:34+0400

2022-10-20T12:37+0400

грузия

новости

политика

зураб адеишвили

тея цулукиани

михаил саакашвили

украина

тбилиси

совет европы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1b/266262785_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_cfc0eb658143e58d64f827d3a3cfab55.jpg

ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Украинские государственные структуры высокого уровня сотрудничают с человеком, который в Грузии обвинен и осужден по нескольким уголовным делам, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.Так Цулукиани прокомментировала встречу генпрокурора Украины Андрея Костина с представителями Совета Европы, на которой присутствовал бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, ныне советник Генпрокурора Украины. Фото со встречи опубликовал Костин в соцсети Твиттер.Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.Права человека на Украине защищает палач – Мдинарадзе>>На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по четырем уголовным делами и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

украина

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, зураб адеишвили, тея цулукиани, михаил саакашвили, украина, тбилиси, совет европы