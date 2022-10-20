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Власти Украины сотрудничают с преступником – вице-премьер Грузии
Власти Украины сотрудничают с преступником – вице-премьер Грузии
Все осужденные в Грузии преступники рано или поздно окажутся в тюрьме, уверена Цулукиани 20.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-20T11:34+0400
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ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Украинские государственные структуры высокого уровня сотрудничают с человеком, который в Грузии обвинен и осужден по нескольким уголовным делам, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.Так Цулукиани прокомментировала встречу генпрокурора Украины Андрея Костина с представителями Совета Европы, на которой присутствовал бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, ныне советник Генпрокурора Украины. Фото со встречи опубликовал Костин в соцсети Твиттер.Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.Права человека на Украине защищает палач – Мдинарадзе>>На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по четырем уголовным делами и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, зураб адеишвили, тея цулукиани, михаил саакашвили, украина, тбилиси, совет европы
Власти Украины сотрудничают с преступником – вице-премьер Грузии
11:34 20.10.2022 (обновлено: 12:37 20.10.2022)
Все осужденные в Грузии преступники рано или поздно окажутся в тюрьме, уверена Цулукиани
ТБИЛИСИ, 20 окт — Sputnik. Украинские государственные структуры высокого уровня сотрудничают с человеком, который в Грузии обвинен и осужден по нескольким уголовным делам, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани.
Так Цулукиани прокомментировала встречу генпрокурора Украины Андрея Костина с представителями Совета Европы, на которой присутствовал бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили, ныне советник Генпрокурора Украины. Фото со встречи опубликовал Костин в соцсети Твиттер.
"Зураб Адеишвили является обвиняемым и осужденным по нескольким делам. На этом фоне государственные структуры Украины высокого уровня не стесняются с ним сотрудничать. Время показало, что можно укрыться на Украине и быть в розыске, но в один день придется прокрасться в Грузию тайком в контейнере, а потом оказаться в тюрьме", – заявила Цулукиани.
Экс-министр юстиции и экс-генпрокурор Зураб Адеишвили, один из ближайших соратников президента Грузии Михаила Саакашвили и входивший в круг политиков, принимающих решения на высшем государственном уровне, покинул Грузию сразу после смены власти. Тогда и были распространены видеокадры пыток в грузинских тюрьмах. Сейчас Адеишвили является гражданином одной из европейских стран, получив там политическое убежище.
На родине Адеишвили признан виновным в совершении преступлений по четырем уголовным делами и приговорен к пяти годам и трем месяцам заключения.