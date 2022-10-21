https://sputnik-georgia.ru/20221021/edinstvennyy-shans---kobakhidze-nazval--uslovie-depolyarizatsii-v-gruzii-271536450.html

Кобахидзе назвал условие деполяризации в Грузии

Кобахидзе назвал условие деполяризации в Грузии

Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T13:36+0400

2022-10-21T13:36+0400

2022-10-21T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что деполяризация в Грузии возможна только в случае, если крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД) заменят "здоровые партии".Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.По его словам, в "Национальном движении" неразбериха, и поляризация, которая была в политической системе, сейчас переместилось в ЕНД. Кобахидзе считает, что все это в итоге будет способствовать оздоровлению политической системы.О проблемах в "Нацдвижении" заговорили после заявления лидера партии Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи"."Этот процесс показывает, что оппозиционный спектр действительно нуждается в деолигархизации. Кезерашвили, который традиционно был кассиром "Нацдвижения", который накопил много денег за счет народа, пытается за счет этих денег расширить свое влияние и чужое влияние", – заявил Кобахидзе.Ника Оболадзе объяснил, почему ушел из крупнейшей оппозиционной партии>>Соответственно, по словам Кобахидзе, именно Кезерашвили и стал "мутить ситуацию" в оппозиционной партии.Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.В итоге из "Нацдвижения" накануне ушел сам Оболадзе, заявив, что нынешним составом у партии нет способности изменить власть и ситуацию в стране. По его словам, ЕНД более склонна к сохранению статуса-кво.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, ника мелия, тбилиси, грузинская мечта