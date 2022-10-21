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Кобахидзе назвал условие деполяризации в Грузии
Кобахидзе назвал условие деполяризации в Грузии
Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T13:36+0400
2022-10-21T13:36+0400
2022-10-21T13:45+0400
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ираклий кобахидзе
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что деполяризация в Грузии возможна только в случае, если крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД) заменят "здоровые партии".Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.По его словам, в "Национальном движении" неразбериха, и поляризация, которая была в политической системе, сейчас переместилось в ЕНД. Кобахидзе считает, что все это в итоге будет способствовать оздоровлению политической системы.О проблемах в "Нацдвижении" заговорили после заявления лидера партии Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи"."Этот процесс показывает, что оппозиционный спектр действительно нуждается в деолигархизации. Кезерашвили, который традиционно был кассиром "Нацдвижения", который накопил много денег за счет народа, пытается за счет этих денег расширить свое влияние и чужое влияние", – заявил Кобахидзе.Ника Оболадзе объяснил, почему ушел из крупнейшей оппозиционной партии>>Соответственно, по словам Кобахидзе, именно Кезерашвили и стал "мутить ситуацию" в оппозиционной партии.Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.В итоге из "Нацдвижения" накануне ушел сам Оболадзе, заявив, что нынешним составом у партии нет способности изменить власть и ситуацию в стране. По его словам, ЕНД более склонна к сохранению статуса-кво.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, леван хабеишвили, ника мелия, тбилиси, грузинская мечта
Кобахидзе назвал условие деполяризации в Грузии
13:36 21.10.2022 (обновлено: 13:45 21.10.2022)
Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе считает, что деполяризация в Грузии возможна только в случае, если крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД) заменят "здоровые партии".
Деполяризация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.
"Чем больше "Национальное движение" ослабится, тем это лучше для спокойного и стабильного развития страны. Единственный шанс деполяризации – чтобы "Национальное движение" было заменено здоровыми политическими партиями", – заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По его словам, в "Национальном движении" неразбериха, и поляризация, которая была в политической системе, сейчас переместилось в ЕНД. Кобахидзе считает, что все это в итоге будет способствовать оздоровлению политической системы.
О проблемах в "Нацдвижении" заговорили после заявления лидера партии Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".
"Этот процесс показывает, что оппозиционный спектр действительно нуждается в деолигархизации. Кезерашвили, который традиционно был кассиром "Нацдвижения", который накопил много денег за счет народа, пытается за счет этих денег расширить свое влияние и чужое влияние", – заявил Кобахидзе.
Соответственно, по словам Кобахидзе, именно Кезерашвили и стал "мутить ситуацию" в оппозиционной партии.
"У него есть свои фавориты. Также есть люди, которые ему не по душе, и он мутит ситуацию между ними, что, в конечном итоге, очень хорошо", – сказал Кобахидзе.
Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.
А член ЕНД Ника Оболадзе пошел еще дальше, заявив, что Мелия следует покинуть пост из-за своих слов о Кезерашвили. В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.
В итоге из "Нацдвижения" накануне ушел сам Оболадзе, заявив, что нынешним составом у партии нет способности изменить власть и ситуацию в стране. По его словам, ЕНД более склонна к сохранению статуса-кво.