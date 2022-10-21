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https://sputnik-georgia.ru/20221021/nika-oboladze-obyasnil-pochemu-ushel-iz-krupneyshey-oppozitsionnoy-partii--271533859.html
Ника Оболадзе объяснил, почему ушел из крупнейшей оппозиционной партии
Ника Оболадзе объяснил, почему ушел из крупнейшей оппозиционной партии
Оболадзе считает, что в нынешнем составе у "Национального движения" нет способности изменить ситуацию в стране 21.10.2022, Sputnik Грузия
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грузия
политика
новости
леван хабеишвили
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давид кезерашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинский политик Ника Оболадзе покинул ряды крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" – причиной он назвал отсутствие энергии и желания в партии что-то менять в стране.Он также рассказал о своей идее праймериза. По его словам, это была идея возрождения политического процесса заново, идея рождения конкуренции, идея получения легитимации от народа."Речь идет о том, чтобы внутри оппозиции, в том числе в "Нацдвижении" прошли большие оппозиционные выборы, лидера праймериза, избрания плана действий, что, к сожалению, не было учтено. Поэтому я покинул "Национальное движение". Потому что считаю, что я не должен молчать и спокойно смотреть на сохранение статуса-кво в оппозиции", – отметил он.Оболадзе считает, что в нынешнем составе у "Национального движения" нет способности изменить ситуацию в стране.Разборки в "Нацдвижении"Еще в начале октября Оболадзе заявил, что председателю "Нацдвижения" Нике Мелия следует покинуть пост из-за своих слов об экс-министре обороны, основателе оппозиционного телеканала "Формула" Давиде Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции.В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Внутренние разборки "Нацдвижения" никому не интересны - Каладзе&gt;&gt;В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, грузинская мечта
грузия, политика, новости, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, грузинская мечта

Ника Оболадзе объяснил, почему ушел из крупнейшей оппозиционной партии

12:53 21.10.2022 (обновлено: 12:56 21.10.2022)
© photo: Sputnik / Seyran BaroyanНика Мелия и его сторонники. Батумский офис партии "Единое Нацдвижение"
Ника Мелия и его сторонники. Батумский офис партии Единое Нацдвижение - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2022
© photo: Sputnik / Seyran Baroyan
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Оболадзе считает, что в нынешнем составе у "Национального движения" нет способности изменить ситуацию в стране
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Грузинский политик Ника Оболадзе покинул ряды крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" – причиной он назвал отсутствие энергии и желания в партии что-то менять в стране.

"Уже давно политики говорят о том, что страна в тяжелом положении… В этом тяжелом положении оппозиция обязана вызвать изменения в стране. В "Национальном движении" нет энергии и желания, чтобы вызвать какие-то изменения в стране, и она более склонна к сохранению статуса-кво", – заявил Оболадзе в эфире "Первого канала".

Он также рассказал о своей идее праймериза. По его словам, это была идея возрождения политического процесса заново, идея рождения конкуренции, идея получения легитимации от народа.
"Речь идет о том, чтобы внутри оппозиции, в том числе в "Нацдвижении" прошли большие оппозиционные выборы, лидера праймериза, избрания плана действий, что, к сожалению, не было учтено. Поэтому я покинул "Национальное движение". Потому что считаю, что я не должен молчать и спокойно смотреть на сохранение статуса-кво в оппозиции", – отметил он.
Оболадзе считает, что в нынешнем составе у "Национального движения" нет способности изменить ситуацию в стране.

Разборки в "Нацдвижении"

Еще в начале октября Оболадзе заявил, что председателю "Нацдвижения" Нике Мелия следует покинуть пост из-за своих слов об экс-министре обороны, основателе оппозиционного телеканала "Формула" Давиде Кезерашвили. Ранее Мелия заявил, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции.
В ответ Мелия заявил, что не собирается покидать свою должность, и отметил, что иметь различное мнение – это нормально.
Ситуация в "Нацдвижении" обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Внутренние разборки "Нацдвижения" никому не интересны - Каладзе>>
В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.
Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы – депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.
В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась в последнее время.
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