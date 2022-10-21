https://sputnik-georgia.ru/20221021/germaniya-vydelila-gruzii-27-millionov-evro-na-energetiku-271548934.html

Германия выделила Грузии 27 миллионов евро на энергетику

Германия выделила Грузии 27 миллионов евро на энергетику

Соглашение предполагает помощь в осуществлении пятой волны реформ сектора энергетики, которая предполагает поддержку сектора энергетики Грузии 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T18:57+0400

2022-10-21T18:57+0400

2022-10-21T19:44+0400

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экономика

энергетика грузии

кредитный банк реконструкции германии (kfw)

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ТБИЛИСИ, 21 окт -Sputnik. Власти Грузии и представители Кредитного банка реконструкции Германии (KFW) подписали соглашение о выделении Грузии 27 миллионов евро в рамках стабилизации экономики поддержкой реформы сектора энергетики, сообщает пресс-служба министерства финансов.Развитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти Грузии не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления внутри страны.Соглашение предполагает помощь в осуществлении пятой волны реформ сектора энергетики, которая предполагает поддержку сектора энергетики Грузии.Индийская энергокомпания заинтересована в дальнейших инвестициях в Грузию >>По мнению министерства финансов, полученные средства помогут реализовать энергетический потенциал Грузии, ориентированный на обновляемую энергию и энергоэффективность.Программа реформирования энергетического сектора Грузии направлена на укрепление энергетической безопасности страны в соответствии с директивами ЕС, а также на повышение энергоэффективности общественных, промышленных и жилых зданий и соответствующей инфраструктуры.Проблемы с электроэнергиейПо данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2021 году в Грузии было потреблено 15,3 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 23,5% больше по сравнению с 2020 годом, а выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов.Чтобы восполнить дефицит, Грузия импортировала более 2 миллиардов киловатт-часов. Из них 1,2 миллиарда киловатт-часов – из России, 161,2 миллиона киловатт-часов – из Турции, 600,1 миллиона киловатт-часов – из Азербайджана.Доля импортированной из России электроэнергии составила более 7%, и она пошла в основном на обеспечение электроэнергией жителей неподконтрольной властям Грузии Абхазии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, германия, экономика, энергетика грузии, кредитный банк реконструкции германии (kfw)