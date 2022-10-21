https://sputnik-georgia.ru/20221021/indiyskaya-energokompaniya-zainteresovana-v-dalneyshikh-investitsiyakh-v-gruziyu-271524571.html

Индийская энергокомпания заинтересована в дальнейших инвестициях в Грузию

Индийская энергокомпания заинтересована в дальнейших инвестициях в Грузию

Компания реализовала строительство крупнейшей за последние 30 лет гидростанции в стране - каскада Шуахеви ГЭС 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T07:01+0400

2022-10-21T07:01+0400

2022-10-21T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт – Sputnik. Реализованные и планируемые крупные инвестиции в энергетический сектор Грузии, а также перспективы будущего сотрудничества обсудили в ходе встречи премьера Ираклия Гарибашвили с исполнительным директором компании Tata Power Правиром Синха, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Tata Power совместно с норвежской компанией Clean Energy Invest является владельцем предприятия "Аджарисцкали Джорджиа", которая, в свою очередь, является крупнейшим инвестором в энергетический сектор Грузии.Каскад Шуахеви ГЭС является самым большим и важным проектом в истории независимой Грузии. В рамках проекта на территории Шуахевского муниципалитета Аджарии на реке Аджарисцкали построено две плотины и два водохранилища.Установленная мощность Шуахеви ГЭС составляет 187 МВт, а годовая выработка электроэнергии - 450 млн КВт/ч.Проект профинансирован тремя крупнейшими финансовыми институтами, такими как Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатский банк развития (АБР) и Международная финансовая корпорация IFC, входящая в группу Всемирного банка.В пресс-службе отметили, что на этапе строительства Шуахеви ГЭС было занято более одной тысячи человек, большинство из которых были местными жителями, а количество сотрудников на этапе эксплуатации составляет около 100 человек.По словам Гарибашвили, масштабные проекты, реализуемые в сфере энергетики, обеспечивают энергетическую независимость страны и энергетическую безопасность, что, в свою очередь, способствует стимулированию экономики и созданию новых рабочих мест.Tata Power — индийская электроэнергетическая компания, базирующаяся в Мумбаи. Она является одной из крупнейших компаний Tata Group.Основным направлением деятельности компании является производство, передача и распределение электроэнергии. С установленной мощностью выработки электроэнергии 10 577 МВт - это крупнейшая интегрированная энергетическая компания Индии.Tata Group — одна из ведущих мировых компаний, которая работает на шести континентах, в 100 странах и насчитывает 935 000 сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20220510/skolko-potratit-gruziya-na-razvitie-solnechnoy-vetryanoy-i-gidroenergetiki-266554880.html

https://sputnik-georgia.ru/20220603/novshestva-energetiki-novye-tets-i-ges-v-gruzii-267091996.html

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, индия, гэс, шуахеви гэс, инвестиции, энергетика грузии