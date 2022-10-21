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Теннисист Басилашвили признан невиновным в семейном насилии
Теннисист Басилашвили признан невиновным в семейном насилии
Прокуратура Грузии утверждала, что Басилашвили виновен в физическом и психологическом насилии над своей уже бывшей супругой 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T20:11+0400
2022-10-21T20:11+0400
2022-10-21T20:55+0400
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новости
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николоз басилашвили
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ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Хатуна Харчилава спустя два года рассмотрения дела признала известного грузинского теннисиста Николоза Басилашвили невиновным в семейном насилии в отношении бывшей жены Нели Дорокашвили.Прокуратура Грузии утверждала, что Басилашвили виновен в четырех эпизодах физического насилия и двух эпизодах психологического насилия над своей уже бывшей супругой.По данным прокуратуры, последний эпизод произошел 21 мая 2020 года, когда Басилашвили во время ссоры, как утверждает его супруга, ударил ее в присутствии их ребенка.Прокуратура Грузии опровергла информацию об ужесточении обвинения Басилашвили >>К моменту оглашения приговора Басилашвили находился на свободе, после задержания 22 мая 2022 года его на следующий день отпустили под залог в размере 100 тысяч лари.Прокуратура до оглашения приговора заявляла, что в деле достаточно доказательств, подтверждающих показания Дорокашвили, которая подробно описала на суде факты насилия над ней.Николоз Басилашвили прокомментировал скандальные аудиозаписи >>В свою очередь, адвокаты теннисиста утверждали, что Дорокашвили дала ложные показания и у стороны обвинения нет серьезных доказательств вины Басилашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, николоз басилашвили, тбилисский городской суд
грузия, новости, происшествия, николоз басилашвили, тбилисский городской суд
Теннисист Басилашвили признан невиновным в семейном насилии
20:11 21.10.2022 (обновлено: 20:55 21.10.2022)
Прокуратура Грузии утверждала, что Басилашвили виновен в физическом и психологическом насилии над своей уже бывшей супругой
ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Хатуна Харчилава спустя два года рассмотрения дела признала известного грузинского теннисиста Николоза Басилашвили невиновным в семейном насилии в отношении бывшей жены Нели Дорокашвили.
Прокуратура Грузии утверждала, что Басилашвили виновен в четырех эпизодах физического насилия и двух эпизодах психологического насилия над своей уже бывшей супругой.
По данным прокуратуры, последний эпизод произошел 21 мая 2020 года, когда Басилашвили во время ссоры, как утверждает его супруга, ударил ее в присутствии их ребенка.
К моменту оглашения приговора Басилашвили находился на свободе, после задержания 22 мая 2022 года его на следующий день отпустили под залог в размере 100 тысяч лари.
Прокуратура до оглашения приговора заявляла, что в деле достаточно доказательств, подтверждающих показания Дорокашвили, которая подробно описала на суде факты насилия над ней.
В свою очередь, адвокаты теннисиста утверждали, что Дорокашвили дала ложные показания и у стороны обвинения нет серьезных доказательств вины Басилашвили.