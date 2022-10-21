https://sputnik-georgia.ru/20221021/gruzinskogo-tennisista-priznali-nevinovnym-v-semeynom-nasilii-271549868.html

Теннисист Басилашвили признан невиновным в семейном насилии

Теннисист Басилашвили признан невиновным в семейном насилии

Прокуратура Грузии утверждала, что Басилашвили виновен в физическом и психологическом насилии над своей уже бывшей супругой 21.10.2022, Sputnik Грузия

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николоз басилашвили

тбилисский городской суд

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ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Судья Тбилисского городского суда Хатуна Харчилава спустя два года рассмотрения дела признала известного грузинского теннисиста Николоза Басилашвили невиновным в семейном насилии в отношении бывшей жены Нели Дорокашвили.Прокуратура Грузии утверждала, что Басилашвили виновен в четырех эпизодах физического насилия и двух эпизодах психологического насилия над своей уже бывшей супругой.По данным прокуратуры, последний эпизод произошел 21 мая 2020 года, когда Басилашвили во время ссоры, как утверждает его супруга, ударил ее в присутствии их ребенка.Прокуратура Грузии опровергла информацию об ужесточении обвинения Басилашвили >>К моменту оглашения приговора Басилашвили находился на свободе, после задержания 22 мая 2022 года его на следующий день отпустили под залог в размере 100 тысяч лари.Прокуратура до оглашения приговора заявляла, что в деле достаточно доказательств, подтверждающих показания Дорокашвили, которая подробно описала на суде факты насилия над ней.Николоз Басилашвили прокомментировал скандальные аудиозаписи >>В свою очередь, адвокаты теннисиста утверждали, что Дорокашвили дала ложные показания и у стороны обвинения нет серьезных доказательств вины Басилашвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, николоз басилашвили, тбилисский городской суд