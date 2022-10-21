https://sputnik-georgia.ru/20221021/gruziya-v-2023-godu-massovo-budet-proizvodit-drony-271552899.html

Грузия в 2023 году массово будет производить дроны

Грузия в 2023 году массово будет производить дроны

Несмотря на трудности из-за геополитической обстановки, Грузия намерена продолжить закупку средств для Сил обороны, заявил министр 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T23:18+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт -Sputnik. Грузия с будущего года перейдет на массовое производство дронов, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.При этом он отметил, что несмотря на трудности из-за геополитической обстановки, Грузия намерена продолжить закупку средств для Сил обороны и в данный момент работает над вопросом обновления авиации.Для производства разведовательных дронов Грузия основала совместную грузино-польскую промышленную компанию. Предприятие будет оснащено современной технологией. Также на базе предприятия будет создан учебный центр, оснащенный соответствующим инвентарем. Учебный центр будет обслуживать Силы обороны Грузии.Грузия не будет увеличивать армию в 2023 году >>В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении министерства обороны Грузии.На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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