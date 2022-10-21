Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221021/gruziya-v-2023-godu-massovo-budet-proizvodit-drony-271552899.html
Грузия в 2023 году массово будет производить дроны
Грузия в 2023 году массово будет производить дроны
Несмотря на трудности из-за геополитической обстановки, Грузия намерена продолжить закупку средств для Сил обороны, заявил министр 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T23:18+0400
2022-10-21T23:29+0400
грузия
новости
политика
центр "дельта"
дроны
силы обороны грузии
министерство обороны грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/08/266514864_0:697:1200:1372_1920x0_80_0_0_579a28f0d931900dd5c16f735dc578d5.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт -Sputnik. Грузия с будущего года перейдет на массовое производство дронов, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.При этом он отметил, что несмотря на трудности из-за геополитической обстановки, Грузия намерена продолжить закупку средств для Сил обороны и в данный момент работает над вопросом обновления авиации.Для производства разведовательных дронов Грузия основала совместную грузино-польскую промышленную компанию. Предприятие будет оснащено современной технологией. Также на базе предприятия будет создан учебный центр, оснащенный соответствующим инвентарем. Учебный центр будет обслуживать Силы обороны Грузии.Грузия не будет увеличивать армию в 2023 году &gt;&gt;В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении министерства обороны Грузии.На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/08/266514864_0:623:1200:1523_1920x0_80_0_0_0fadaf05ea911797610b0b698a5da0c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, центр "дельта", дроны, силы обороны грузии, министерство обороны грузии
грузия, новости, политика, центр "дельта", дроны, силы обороны грузии, министерство обороны грузии

Грузия в 2023 году массово будет производить дроны

23:18 21.10.2022 (обновлено: 23:29 21.10.2022)
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia Джуаншер Бурчуладзе посетил базу сил специальных операций в Кобулети
Джуаншер Бурчуладзе посетил базу сил специальных операций в Кобулети - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2022
© Courtesy of Ministry of Defence of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Несмотря на трудности из-за геополитической обстановки, Грузия намерена продолжить закупку средств для Сил обороны, заявил министр
ТБИЛИСИ, 21 окт -Sputnik. Грузия с будущего года перейдет на массовое производство дронов, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.
"Дроны испытаны. До конца года мы получим тестовые версии и с будущего года перейдем на массовое производство. Вместе с тем мы предприняли шаги и в направлении противовоздушной обороны – мы отправили в Израиль существующие средства для модернизации", - сказал Бурчуладзе.
При этом он отметил, что несмотря на трудности из-за геополитической обстановки, Грузия намерена продолжить закупку средств для Сил обороны и в данный момент работает над вопросом обновления авиации.
Для производства разведовательных дронов Грузия основала совместную грузино-польскую промышленную компанию. Предприятие будет оснащено современной технологией. Также на базе предприятия будет создан учебный центр, оснащенный соответствующим инвентарем. Учебный центр будет обслуживать Силы обороны Грузии.
Грузия не будет увеличивать армию в 2023 году >>
В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод, центр находится в подчинении министерства обороны Грузии.
На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори", реактивная система залпового огня и беспилотный аппарат.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0