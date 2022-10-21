https://sputnik-georgia.ru/20221021/komissiya-po-energetike-gaz-v-gruzii-ne-podorozhaet-271550748.html

Комиссия по энергетике: газ в Грузии не подорожает

Комиссия по энергетике: газ в Грузии не подорожает

С июля регулятор проводит плановые встречи с газораспределительными компаниями в связи с установлением тарифа 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T21:06+0400

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2022-10-21T21:06+0400

грузия

новости

экономика

тарифы на газ

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

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ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. В Грузии не планируется повышения коммунального тарифа на газ, говорится в заявлении Национальной регулирующей комиссии энергетики и водоснабжения.Ранее один из оппозиционных телеканалов Грузии "Мтавари архи" сообщил, что в Грузии с 1 января может увеличиться потребительский тариф на газ.По данным комиссии, с июля в комиссии проводятся плановые встречи с газораспределительными компаниями в связи с установлением тарифа."Исходя из того, что в соответствие с правилами законодательства действующие тарифы на природный газ установлены до конца года, в рамках публичного производства компаниям установят тарифы для будущего года", - поясняют в комиссии.Правительство Грузии обеспечит все регионы природным газом за два года >>Тарифы на газ особенно актуальны с приближением отопительного сезона. Городское население в Грузии обогревается в основном газовыми приборами, реже электрическими, так как это обходится дороже. Центрального отопления в многоквартирных домах нет.В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен около 53,972 тетри за кубометр.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, тарифы на газ, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии