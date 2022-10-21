https://sputnik-georgia.ru/20221021/opravdatelnyy-prigovor-basilashvili-budet-obzhalovan---prokuratura-gruzii-ne-dovolna-271552558.html
Оправдательный приговор Басилашвили будет обжалован - прокуратура Грузии недовольна
Оправдательный приговор Басилашвили будет обжалован - прокуратура Грузии недовольна
У обвинения было достаточно доказательств вины теннисиста, но суд не оценил их, заявила прокурор 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T22:46+0400
2022-10-21T22:46+0400
2022-10-21T23:14+0400
грузия
новости
общество
николоз басилашвили
тбилисский городской суд
генеральная прокуратура грузии
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ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Генеральная прокуратура намерена обжаловать решение Тбилисского городского суда по делу известного грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, заявила прокурор по делу Натия Гурули.Судья Тбилисского городского суда Хатуна Харчилава спустя два года рассмотрения дела признала Басилашвили невиновным в семейном насилии, в чем его обвинила бывшая жена Нели Дорокашвили. Судья также заявила, что самому Басилашвили была нанесена моральная травма из-за оскорблений со стороны бывшей жены.По словам прокурора, у обвинения было достаточно доказательств вины теннисиста, но суд не учел их."У стороны обвинения осталось впечатление, что суд не дал оценку доказательствам, подтверждающим преступление Николоза Басилашвили, а дал субъективную оценку объективным доказательствам", - сказала Гурули.Речь идет о видео и аудиозаписях, которые лежат в деле как доказательство психологического насилия над Нели Дорокашвили. Суд посчитал, что Дорокашвили и сторона обвинения не смогли доказать виновность Басилашвили, так как на аудио слышны также оскорбления в адрес обвиняемого. Кроме того, сторона защиты представила заключение психологической экспертизы о моральных страданиях Басилашвили.Теннисист Басилашвили признан невиновным в семейном насилии >>Также суд поставил под сомнение показания по второму эпизоду - Дорокашвили настаивала на том, что Басилашвили заблокировал ее счета и тем самым совершил психологическое насилие над ней. По словам судьи, Дорокашвили не смогла представить доказательств факта, тогда как сторона защиты представила все банковские выписки, опровергающие блокирование карт.Также суд не убедили доказательства и в эпизоде физического насилия над Дорокашвили.Прокуратура Грузии утверждала, что Басилашвили виновен в четырех эпизодах физического насилия и двух эпизодах психологического насилия над своей уже бывшей супругой.Прокуратура Грузии опровергла информацию об ужесточении обвинения Басилашвили >>По данным прокуратуры, последний эпизод произошел 21 мая 2020 года, когда Басилашвили во время ссоры, как утверждает его супруга, ударил ее в присутствии их ребенка.К моменту оглашения приговора Басилашвили находился на свободе. На второй день после задержания 22 мая 2022 года его отпустили под залог в размере 100 тысяч лари. Суд обязал вернуть выплаченную сумму залога оправданному.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, николоз басилашвили, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, общество, николоз басилашвили, тбилисский городской суд, генеральная прокуратура грузии
Оправдательный приговор Басилашвили будет обжалован - прокуратура Грузии недовольна
22:46 21.10.2022 (обновлено: 23:14 21.10.2022)
У обвинения было достаточно доказательств вины теннисиста, но суд не оценил их, заявила прокурор
ТБИЛИСИ, 21 окт - Sputnik. Генеральная прокуратура намерена обжаловать решение Тбилисского городского суда по делу известного грузинского теннисиста Николоза Басилашвили, заявила прокурор по делу Натия Гурули.
Судья Тбилисского городского суда Хатуна Харчилава спустя два года рассмотрения дела признала Басилашвили невиновным в семейном насилии, в чем его обвинила бывшая жена Нели Дорокашвили. Судья также заявила, что самому Басилашвили была нанесена моральная травма из-за оскорблений со стороны бывшей жены.
"Естественно, мы получим приговор и письменную аргументацию суда, и после сторона обвинения обязательно обжалует приговор. Сторона обвинения также не согласна с тем, что Николоз Басилашвили получил моральную травму от действий Нели Дорокашвили", - заявила Гурули.
По словам прокурора, у обвинения было достаточно доказательств вины теннисиста, но суд не учел их.
"У стороны обвинения осталось впечатление, что суд не дал оценку доказательствам, подтверждающим преступление Николоза Басилашвили, а дал субъективную оценку объективным доказательствам", - сказала Гурули.
Речь идет о видео и аудиозаписях, которые лежат в деле как доказательство психологического насилия над Нели Дорокашвили. Суд посчитал, что Дорокашвили и сторона обвинения не смогли доказать виновность Басилашвили, так как на аудио слышны также оскорбления в адрес обвиняемого. Кроме того, сторона защиты представила заключение психологической экспертизы о моральных страданиях Басилашвили.
Также суд поставил под сомнение показания по второму эпизоду - Дорокашвили настаивала на том, что Басилашвили заблокировал ее счета и тем самым совершил психологическое насилие над ней.
По словам судьи, Дорокашвили не смогла представить доказательств факта, тогда как сторона защиты представила все банковские выписки, опровергающие блокирование карт.
Также суд не убедили доказательства и в эпизоде физического насилия над Дорокашвили.
Прокуратура Грузии утверждала, что Басилашвили виновен в четырех эпизодах физического насилия и двух эпизодах психологического насилия над своей уже бывшей супругой.
По данным прокуратуры, последний эпизод произошел 21 мая 2020 года, когда Басилашвили во время ссоры, как утверждает его супруга, ударил ее в присутствии их ребенка.
К моменту оглашения приговора Басилашвили находился на свободе. На второй день после задержания 22 мая 2022 года его отпустили под залог в размере 100 тысяч лари. Суд обязал вернуть выплаченную сумму залога оправданному.