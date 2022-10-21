https://sputnik-georgia.ru/20221021/rossiya-uzhestochila-kontrol-gruzov-na-granitse-s-gruziey-271551115.html

Россия ужесточила контроль грузов на границе с Грузией

Россия ужесточила контроль грузов на границе с Грузией

Министерство экономики Армении предпринимает шаги для решения проблем, связанных с логистикой, с которыми сталкиваются армянские перевозчики и экспортеры 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T21:38+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Министр экономики Армении Ваан Керобян указал на проблемы с безопасностью, возникшие на МАПП "Верхний Ларс" после взрыва на Крымском мосту, сообщил Sputnik Армения. Ранее ФСБ России сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек.По его словам, в настоящее время это проблематично, а потому образовались большие пробки.Министр отметил, что в числе проблем, связанных с Ларсом, актуален вопрос пропускной способности МАПП. Керобян отметил, что ситуация несколько улучшится после открытия дополнительных полос на таможенном пункте пропуска (планируется в ноябре - ред.).Кроме того, существенной проблемой является и закрытие дороги в направлении МАПП из-за погодных условий. В этом контексте министр считает крайне важным задействование парома или другого морского сообщения.Россия уберет с границы с Грузией мобильные пункты призыва >>Керобян отметил, что с российской стороной обсуждалась важность воздушных грузовых перевозок."В этом контексте мы также предпримем необходимые шаги для поиска решений", - сказал Керобян.Напомним, дорога через МАПП "Верхний Ларс" - единственный сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). От восторга до ужаса: ЕС боится ответа России на теракт на Крымском мосту >>По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.На следующий день документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО "ТЭК-34" (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму. В этот же день паллеты были загружены в грузовик Махира Юсубова, который и выехал в Симферополь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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