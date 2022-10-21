https://sputnik-georgia.ru/20221021/v-tsentre-tbilisi-snova-menyayut-skhemu-transporta-271558299.html

В центре Тбилиси снова меняют схему транспорта

В центре Тбилиси снова меняют схему транспорта

Для транспорта, едущего в спальные районы из центра, схема передвижения останется прежней 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт -Sputnik. С 22 октября автомобилисты едущие с района Самгори и Исани в сторону центра города к станции метро "Авлабари" смогут добраться окружными путями, сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.По данным мэрии, с 00:00 22 октября будет в одностороннем направлении перекрыта улица Иалбузи – параллельная улица ремонтируемому проспекту Кетеван Цамебули, по которой ездят как автомобилисты, так и общественный транспорт направляющиеся с окраинных районов в центре.Из-за закрытия улицы, автомобили и маршрутные такси смогут проехать до метро "Авлабари" альтернативными путями, а автобусы будут ездить через район Ортачала в сторону моста Бараташвили.Обновление проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси подходит к концу >>Для транспорта, едущего в спальные районы из центра, схема передвижения останется прежней.О начале работ по обновлению проспекта Царицы Кетеван мэрия Тбилиси объявила в мае 2022 года. В рамках проекта восстанавливаются дренажная система и подземные коммуникации, заменяются старые бордюры и тротуары новыми.Линии электропередачи проложены под землей, сеть внешнего освещения полностью обновлена, а система светодиодного освещения (LED) установлена по современным стандартам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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