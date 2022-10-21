https://sputnik-georgia.ru/20221021/zayavleniya-arestovicha-nosyat-kriminalnyy-kharakter--glava-minyusta-gruzii-271548524.html

Заявления Арестовича носят криминальный характер – глава Минюста Грузии

Заявления Арестовича носят криминальный характер – глава Минюста Грузии

Человек, у которого есть претензия кому-то что-то советовать, должен знать международное право, заявил министр 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T18:33+0400

2022-10-21T18:33+0400

2022-10-21T19:07+0400

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича криминальными и посоветовал получше разобраться в принципах международного права.Арестович заявил, что нынешние власти Грузии пророссийские, неспособные принимать решения, и они разрушили все, что создал экс-президент Михаил Саакашвили. "Мы будем проецировать туда силу. Мы должны будем спасать грузин", – сказал Арестович, добавив, что у миллиона отвоевавших украинцев в ближайшее время всегда найдется работа на постсоветском пространстве. Он пояснил, что речь идет о миротворцах, стабилизационных и гуманитарных операциях для того, чтобы "приводить все в порядок".По словам главы Минюста Грузии, сложно делать серьезный комментарий по этому вопросу."Просто было бы хорошо, если бы он больше разобрался в международном праве, в международных отношениях и больше не делал подобных криминальных заявлений… Очень обидно и непонятно от людей подобного типа слышать подобные заявления, о которых смело можно сказать, что носят криминальный характер", - отметил Брегадзе.Как заявил Арестович спасать Украина будет не только грузин, но и Армению и Молдову.Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.Арестович неадекватен – в Грузии осудили слова советника офиса президента Украины >>Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть стану в войну.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, украина, рати брегадзе, алексей арестович