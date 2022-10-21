https://sputnik-georgia.ru/20221021/arestovich-neadekvaten--v-gruzii-osudili-slova-sovetnika-ofisa-prezidenta-ukrainy-271539476.html

Арестович неадекватен – в Грузии осудили слова советника офиса президента Украины

Арестович неадекватен – в Грузии осудили слова советника офиса президента Украины

Арестович заявил, что Украина будет "проецировать силу" и "спасать грузин" от нынешней власти Грузии 21.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-21T14:59+0400

2022-10-21T14:59+0400

2022-10-21T15:00+0400

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украина

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о спасении грузин от нынешних властей Грузии являются тревожными, заявил председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Берая.Арестович заявил, что нынешние власти Грузии неспособны принимать решения, они разрушили все, что создал экс-президент Михаил Саакашвили. "Мы будем проецировать туда силу. Мы должны будем спасать грузин", – сказал Арестович, и добавил, что у миллиона отвоевавших украинцев в ближайшее время всегда найдется работа на постсоветском пространстве. Он пояснил, что речь идет о миротворцах, стабилизационных и гуманитарных операциях для того, чтобы приводить все в порядок.По его словам, когда подобные заявления делает один из представителей власти Украины, "...это очень тревожно. Проблема здесь в этом".Безответственным человеком, находящимся в состоянии истерии, назвал Арестовича другой депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани."Этот человек отличился безответственными высказываниями... Сказанное им совершенно неприемлемо и недопустимо, и невообразимо то, что подобный человек в какой-то форме ассоциируется с властью какой-либо страны", – заявил Чиковани.Председатель партии "Грузинская мечта": решение Зеленского – попытка отчаявшегося>>По его словам, Арестовича никто не спрашивает, что произойдет в Грузии и какую политику будут проводить власти Грузии. "Но с его стороны эти заявления являются провокацией, истерией, в которой он находится. Мы видим, что в конечном итоге это одна большая кампания, когда они не смогли ничего сделать для того, чтобы в Грузии произошла военная провокация, теперь пытаются прямыми заявлениями создать подобный истерический фон", – сказал Арестович.Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.Глава "Грузинской мечты": односторонняя дружба с Украиной началась до февраля 2022 года>>Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть стану в войну.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, алексей арестович, михаил саакашвили, ираклий чиковани, украина, грузинская мечта