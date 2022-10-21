Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20221021/arestovich-neadekvaten--v-gruzii-osudili-slova-sovetnika-ofisa-prezidenta-ukrainy-271539476.html
Арестович неадекватен – в Грузии осудили слова советника офиса президента Украины
Арестович неадекватен – в Грузии осудили слова советника офиса президента Украины
Арестович заявил, что Украина будет "проецировать силу" и "спасать грузин" от нынешней власти Грузии 21.10.2022, Sputnik Грузия
2022-10-21T14:59+0400
2022-10-21T15:00+0400
грузия
политика
новости
алексей арестович
михаил саакашвили
ираклий чиковани
украина
грузинская мечта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201768_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8533275e36dbba9de1d3893d377ef9c1.jpg
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о спасении грузин от нынешних властей Грузии являются тревожными, заявил председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Берая.Арестович заявил, что нынешние власти Грузии неспособны принимать решения, они разрушили все, что создал экс-президент Михаил Саакашвили. "Мы будем проецировать туда силу. Мы должны будем спасать грузин", – сказал Арестович, и добавил, что у миллиона отвоевавших украинцев в ближайшее время всегда найдется работа на постсоветском пространстве. Он пояснил, что речь идет о миротворцах, стабилизационных и гуманитарных операциях для того, чтобы приводить все в порядок.По его словам, когда подобные заявления делает один из представителей власти Украины, "...это очень тревожно. Проблема здесь в этом".Безответственным человеком, находящимся в состоянии истерии, назвал Арестовича другой депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани."Этот человек отличился безответственными высказываниями... Сказанное им совершенно неприемлемо и недопустимо, и невообразимо то, что подобный человек в какой-то форме ассоциируется с властью какой-либо страны", – заявил Чиковани.Председатель партии "Грузинская мечта": решение Зеленского – попытка отчаявшегося&gt;&gt;По его словам, Арестовича никто не спрашивает, что произойдет в Грузии и какую политику будут проводить власти Грузии. "Но с его стороны эти заявления являются провокацией, истерией, в которой он находится. Мы видим, что в конечном итоге это одна большая кампания, когда они не смогли ничего сделать для того, чтобы в Грузии произошла военная провокация, теперь пытаются прямыми заявлениями создать подобный истерический фон", – сказал Арестович.Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.Глава "Грузинской мечты": односторонняя дружба с Украиной началась до февраля 2022 года&gt;&gt;Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть стану в войну.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269201768_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_869cad9896453b0f8ed4a1220066492a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, алексей арестович, михаил саакашвили, ираклий чиковани, украина, грузинская мечта
грузия, политика, новости, алексей арестович, михаил саакашвили, ираклий чиковани, украина, грузинская мечта

Арестович неадекватен – в Грузии осудили слова советника офиса президента Украины

14:59 21.10.2022 (обновлено: 15:00 21.10.2022)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.10.2022
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Арестович заявил, что Украина будет "проецировать силу" и "спасать грузин" от нынешней власти Грузии
ТБИЛИСИ, 21 окт — Sputnik. Заявления советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о спасении грузин от нынешних властей Грузии являются тревожными, заявил председатель парламентского комитета обороны и безопасности Ираклий Берая.
Арестович заявил, что нынешние власти Грузии неспособны принимать решения, они разрушили все, что создал экс-президент Михаил Саакашвили. "Мы будем проецировать туда силу. Мы должны будем спасать грузин", – сказал Арестович, и добавил, что у миллиона отвоевавших украинцев в ближайшее время всегда найдется работа на постсоветском пространстве. Он пояснил, что речь идет о миротворцах, стабилизационных и гуманитарных операциях для того, чтобы приводить все в порядок.

"Арестович обделен способностью здравой оценки событий и является абсолютно неадекватным субъектом, заявления которого вообще лишены здравого смысла и содержания", – заявил Берая.

По его словам, когда подобные заявления делает один из представителей власти Украины, "...это очень тревожно. Проблема здесь в этом".
Безответственным человеком, находящимся в состоянии истерии, назвал Арестовича другой депутата от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Чиковани.
"Этот человек отличился безответственными высказываниями... Сказанное им совершенно неприемлемо и недопустимо, и невообразимо то, что подобный человек в какой-то форме ассоциируется с властью какой-либо страны", – заявил Чиковани.
Председатель партии "Грузинская мечта": решение Зеленского – попытка отчаявшегося>>
По его словам, Арестовича никто не спрашивает, что произойдет в Грузии и какую политику будут проводить власти Грузии.
"Но с его стороны эти заявления являются провокацией, истерией, в которой он находится. Мы видим, что в конечном итоге это одна большая кампания, когда они не смогли ничего сделать для того, чтобы в Грузии произошла военная провокация, теперь пытаются прямыми заявлениями создать подобный истерический фон", – сказал Арестович.
Представители власти Украины неоднократно призывали Грузию воспользоваться случаем и вернуть потерянные территории. К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Это, по его словам, очень помогло бы Украине.
Глава "Грузинской мечты": односторонняя дружба с Украиной началась до февраля 2022 года>>
Власти Грузии ежедневно заявляют о важности сохранения мира и стабильности в стране, и недопустимости открытия второго фронта, кто бы и как бы не пытался втянуть стану в войну.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0