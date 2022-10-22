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Грузия намерена сохранить грузопотоки по Срединному коридору – вице-премьер

Грузия намерена сохранить грузопотоки по Срединному коридору – вице-премьер

В настоящее время интерес к Срединному коридору растет из-за сложившейся геополитической ситуации, заявил вице-премьер 22.10.2022, Sputnik Грузия

2022-10-22T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 22 окт – Sputnik. Улучшение транспортной инфраструктуры и хорошее администрирование помогут в долгосрочной перспективе сохранить работоспособность Срединного коридора, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.По его словам, в настоящее время интерес к Срединному коридору растет из-за сложившейся геополитической ситуации."Значимость Срединного коридора особо привлекает внимание в существующей геополитической обстановке, когда грузооборот в коридоре особо вырос, а заинтересованность международных перевозчиков растет с каждым годом. В 2022 году грузооборот Срединного коридора вырос на 30%, а железнодорожные грузоперевозки из Казахстана в Грузию – в шесть раз", – сказал Давиташвили.Новые дороги и глубоководный порт: перспективы Грузии как транзитного хаба >>Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.В июне главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, казахстан, турция, азербайджан, леван давиташвили, экономика, южно-кавказский транспортный коридор, транспорт в грузии